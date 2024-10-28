CBN Vitória entrevista Weverson Meireles, prefeito eleito da Serra

Atuou como assessor especial do Ministério do Trabalho, em Brasília (DF), foi secretário de Estado de Turismo até o início de 2023 e ocupou o cargo de subsecretário estadual de Esportes. Na Prefeitura da Serra, foi titular da Secretaria de Governo e coordenou o planejamento estratégico do município para os próximos 20 anos.

Filho de uma doméstica e de um pedreiro, Weverson tem 33 anos e é natural de Vitória, de onde a família precisou se mudar após um deslizamento de terras no Morro do Macaco, em 1985. Ele ainda não era nascido quando os pais se instalaram na Serra, onde cresceu e se estabeleceu.