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Eleições 2024

CBN Vitória entrevista Weverson Meireles, prefeito eleito da Serra

Pedetista venceu o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), no segundo turno realizado domingo (27) e fala sobre o que fará nos próximos quatro anos de gestão
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 out 2024 às 10:04

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 10:04

O prefeito eleito da Serra Weverson Meireles (PDT) concede entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, a partir das 10h30 desta segunda-feira (28), e avalia a vitória alcançada na noite de domingo (27), após o encerramento da apuração no segundo turno das Eleições 2024. O pedetista também fala sobre o que fará nos próximos quatro anos de gestão.
Indicado para a corrida eleitoral pelo atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT), o futuro gestor da cidade recebeu 138.071 mil votos — 60,48% do total — e vai comandar o maior município do Espírito Santo.
A atuação na vida pública do pedetista é anterior ao pleito deste ano. Com passagens pelos governos federal e estadual e também pela prefeitura que em janeiro vai assumir, Weverson tem histórico em diversas áreas do Executivo.
Atuou como assessor especial do Ministério do Trabalho, em Brasília (DF), foi secretário de Estado de Turismo até o início de 2023 e ocupou o cargo de subsecretário estadual de Esportes. Na Prefeitura da Serra, foi titular da Secretaria de Governo e coordenou o planejamento estratégico do município para os próximos 20 anos.
Filho de uma doméstica e de um pedreiro, Weverson tem 33 anos e é natural de Vitória, de onde a família precisou se mudar após um deslizamento de terras no Morro do Macaco, em 1985. Ele ainda não era nascido quando os pais se instalaram na Serra, onde cresceu e se estabeleceu.

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