Sueli Vidigal passa mal após votar e é internada na Serra

“Ela entrou no protocolo para constatar AVC [Acidente Vascular Cerebral]. O primeiro exame descartou, mas ela precisa ficar 24 horas em observação na UTI [Unidade de Terapia Intensiva]”, explicou Serginho Vidigal, filho do casal, que esteve na comemoração da vitória de Weverson Meireles (PDT), candidato apoiado pelo prefeito que se elegeu em segundo turno.

“Ela está bem, está lúcida, tudo direitinho. Meu pai está com ela. Mas como ela precisa ficar em observação, eles não puderam vir”, explicou. Ela vai precisar passar 24 horas em observação, e a situação será reavaliada na segunda-feira (28). Se algum sintoma se mantiver, ela poderá passar por novos exames, como uma ressonância magnética. Caso contrário, a equipe médica poderá dar uma previsão de alta para Sueli, que também se recupera de um câncer.