Sueli Vidigal passa mal após votar e é internada na Serra

A primeira-dama da Serra, a ex-deputada federal Sueli Vidigal, foi internada neste domingo (27) com suspeita de Ataque Isquêmico Transitório (AIT), popularmente conhecido como “mini-AVC”. A mulher do prefeito Sérgio Vidigal (PDT) se sentiu mal após votar e foi levada para o pronto-socorro do Hospital Meridional, também no município da Grande Vitória.
“Ela entrou no protocolo para constatar AVC [Acidente Vascular Cerebral]. O primeiro exame descartou, mas ela precisa ficar 24 horas em observação na UTI [Unidade de Terapia Intensiva]”, explicou Serginho Vidigal, filho do casal, que esteve na comemoração da vitória de Weverson Meireles (PDT), candidato apoiado pelo prefeito que se elegeu em segundo turno.
“Ela está bem, está lúcida, tudo direitinho. Meu pai está com ela. Mas como ela precisa ficar em observação, eles não puderam vir”, explicou. Ela vai precisar passar 24 horas em observação, e a situação será reavaliada na segunda-feira (28). Se algum sintoma se mantiver, ela poderá passar por novos exames, como uma ressonância magnética. Caso contrário, a equipe médica poderá dar uma previsão de alta para Sueli, que também se recupera de um câncer.
O prefeito, em suas redes sociais, celebrou a vitória de Weverson: "Deus é fiel! Em meio a ataques e mentiras vencemos... sobrevivemos".
Correção
28/10/2024 - 8:35
A primeira versão deste texto afirmava que Sueli Vidigal havia passado mal durante a apuração. Ela, no entanto, foi internada com suspeita de “mini-AVC” durante a manhã, logo após votar. O texto foi corrigido e o título alterado.