Muribeca agradece eleitores e evita projetar 2026: ‘Até lá tem muita coisa’

A Gazeta e CBN Vitória. Derrotado no segundo turno da disputa pela Prefeitura da Serra Pablo Muribeca (Republicanos) se emocionou após a apuração neste domingo (27) e agradeceu aos seus 90.227 eleitores, totalizando 39,52% dos votos válidos. “Quero honrar cada voto dessas pessoas que confiaram em mim. Agradecer à minha vice, Magda Novaes [Republicanos], toda a equipe que caminhou conosco, os partidos coligados. Não se faz política sozinho, se faz construindo, não destruindo”, declarou na transmissão ao vivo realizada por

Ele afirmou que o pleito entrou para a história por ter “furado a bolha” de 28 anos de alternância de dois prefeitos no poder no município, em referência ao atual mandatário, Sergio Vidigal (PDT), que apoiou o vencedor Weverson Meireles (PDT), e ao ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), derrotado no primeiro turno. “É um peso que podemos carregar com equilíbrio, seriedade, continuando o trabalho. Entendendo que sairíamos vencedores independentemente do processo, de uma derrota na eleição”, acrescentou.

Sobre os próximos passos, ele citou seu mandato como deputado estadual, mas disse que ainda atuará pela cidade: “Continuaremos defendendo os capixabas, mas todo mundo sabe do amor que tenho pela Serra, como morador da cidade. Vou cobrar todas as promessas que foram feitas por essa candidatura, para que o morador receba retorno na saúde, educação, para que a qualidade de vida possa melhorar, independentemente do processo eleitoral”.

Ele ainda indicou que não “mudaria de lado”: “Eu sempre fui um cara de posicionamento na minha vida pública. Nunca defendi um lado e depois fui para o outro. Meu posicionamento é contra tudo aquilo que não atenda o povo. Não contra a pessoa. Nunca houve desespero da minha parte para ser o prefeito a qualquer custo”, disse, acusando ainda os adversários de “deslealdade”.

Muribeca também foi questionado sobre seus planos para 2026, já que recebeu o apoio do prefeito reeleito de Vitória e companheiro de partido, Lorenzo Pazolini (Republicanos), cotado para a disputa pelo governo do Estado. “Pazolini é prefeito de Vitória, tem que fazer primeiro o trabalho dele como prefeito de Vitória , entregas para o povo de Vitória, e até 2026 tem muita coisa”, disse. “Uma coisa ficou certa: tem dois grupos posicionados hoje no Estado, Pazolini se compacta como uma grande liderança, mas isso vamos deixar para discutir em 2026. Se for o melhor para o Espírito Santo e para a Serra, vou defender a população da Serra, sempre”.

Eleição na Serra: derrotado no 2º turno, Muribeca chora ao agradecer votos

O deputado ainda disse que “não sabe o que pode acontecer”: “Há quatro anos eu estava na roça. Sei que vou continuar trabalhando muito duro, trabalhando pelas pessoas. Em quatro anos eu vou continuar plantando, assim como cada um aqui deixou uma sementinha na cidade”.

Muribeca também se manifestou por meio de nota, em que agradeceu pelos mais de 90 mil votos recebidos e desejou sorte ao prefeito eleito, Weverson Meireles. "Gostaria de agradecer a todos os serranos pelos mais de 90 mil votos. A Serra mostrou que não está tão satisfeita com a condução atual da política na cidade. Cumprimento e desejo sorte ao candidato eleito. Seguirei meu papel como deputado estadual de sempre defender os serranos. E vou continuar de forma implacável com minha atuação fiscalizadora: na Saúde, na Segurança, na Educação", diz um trecho do texto.