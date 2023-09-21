Submarino da Marinha do Brasil chama a atenção na Baía de Vitória

"Estamos em uma comissão de apoio à Esquadra Brasileira, fazendo um exercício conjunto. A esquadra continuou para portos mais ao Nordeste do país, como Salvador (BA) e Maceió (AL), e o submarino vai ficar em Vitória, para reabastecimento de óleo, água, e suprimentos", afirmou o tenente Bruno Bengaly à reportagem de A Gazeta.