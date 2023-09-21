Submarino da Marinha do Brasil chama a atenção na Baía de Vitória

Um submarino da Marinha do Brasil, da classe Tikuna - S34, chamou a atenção na Baía de Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). A embarcação saiu da base no Rio de Janeiro (RJ) no último dia 15 e deve ficar no porto da Capital até 25 de setembro.
"Estamos em uma comissão de apoio à Esquadra Brasileira, fazendo um exercício conjunto. A esquadra continuou para portos mais ao Nordeste do país, como Salvador (BA) e Maceió (AL), e o submarino vai ficar em Vitória, para reabastecimento de óleo, água, e suprimentos", afirmou o tenente Bruno Bengaly à reportagem de A Gazeta.
O tenente explicou que cada navio que compõe a esquadra atraca em um porto diferente para apoio logístico. São fragatas, corvetas e embarcações tanque que dão apoio à viagem. Segundo a Capitania dos Portos, o Tikuna não deve ser aberto à visitação pública.