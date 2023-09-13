Marinha lança no ES aplicativo para reforçar segurança na navegação

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Espírito Santo e do Ministério do Turismo, lança nesta quarta-feira (13) o aplicativo NAVSEG, que visa a reforçar a segurança da navegação em todo território nacional.
O NAVSEG é um aplicativo gratuito que trará mais praticidade e segurança a condutores e passageiros de embarcações que navegam nas Águas Jurisdicionais Brasileiras. A iniciativa chega para otimizar as ações da Marinha do Brasil no incremento da segurança da navegação, especialmente das embarcações de esporte e recreio.
O evento de lançamento ocorrerá de forma simultânea nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Natal (RN), Belém (PA), Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Manaus (AM). Mais informações serão devulgadas à imprensa, às 16h30.