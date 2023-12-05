Sistema de alta pressão afasta nuvens e calorão toma conta do ES

O verão só começa no dia 22 de dezembro, mas os capixabas já estão sentindo o calorão típico da estação. Um sistema de alta pressão avança sobre o Brasil e reduz a nebulosidade e as condições de chuva no Espírito Santo neste início de semana. Imagens de satélite captadas pela Climatempo mostram ausência de nuvens sobre o Estado. (Confira a imagem acima).
Nesta terça-feira (5), os termômetros podem atingir 39ºC no Sul capixaba; 37ºC no Noroeste; 35ºC no Norte e na Grande Vitória; e 34ºC e na Região Serrana.
Na quarta-feira (6), o sol segue predominando e não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas podem chegar a 39ºC no Sul capixaba; 37ºC no Noroeste; 35ºC na Grande Vitória; e a 34ºC e na Região Serrana e no Norte.