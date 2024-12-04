Sistema de alerta da Defesa Civil começa a operar no ES nesta quarta (4)

Foto de uma casas afetadas por chuva forte no Espírito Santo. A partir de hoje, pessoas em áreas de risco serão alertadas sobre mudanças bruscas do tempo Crédito: Defesa Civil

O Defesa Civil Alerta, nova ferramenta para envio de avisos de emergência do governo federal, começa a funcionar no Espírito Santo a partir desta quarta-feira (4). O dispositivo vai operar de forma integrada aos recursos já utilizados pelo Sistema Alerta!ES, oferecendo mais um canal de comunicação para informar e orientar pessoas em locais de riscos iminentes, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo.

Os alertas vão ser enviados por meio da tecnologia cell broadcast, que permite o disparo simultâneo de mensagens para usuários de celulares conectados a uma área específica. As notificações aparecerão como pop-ups, se sobrepondo a qualquer conteúdo que esteja na tela do aparelho, seja um vídeo, seja uma rede social, por exemplo. As mensagens incluem informações sobre o local, o tipo de emergência e as ações recomendadas.

O serviço não exige cadastro prévio nem o download de aplicativos. Além disso, não é necessário ser morador da área de risco para receber os alertas. Qualquer celular conectado às torres de telefonia na região atingida receberá a mensagem. No entanto, para que a notificação seja recebida, o aparelho precisa estar ligado e conectado à rede. Celulares no modo avião ou desligados não receberão o comunicado. Devido às características da tecnologia utilizada, alguns aparelhos fabricados antes de 2020 podem não ser compatíveis.