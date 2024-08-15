Republicanos decide não apoiar nenhum candidato a prefeito em Aracruz

Prefeitura de Aracruz, no Norte do Estado Crédito: Prefeitura de Aracruz

O Republicanos bateu o martelo e decidiu que não apoiará nenhum candidato no âmbito da eleição majoritária na disputa pela Prefeitura de Aracruz , nas eleições deste ano. Essa era a última grande dúvida que pairava sobre as articulações políticas na cidade.

Uma das possibilidades, por exemplo, era apoiar o Podemos, que estava na base de Leandro Sperandio e lançou o vereador Roberto Rangel para a disputa majoritária, após a desistência do policial. Isso, no entanto, não vai ocorrer, e a legenda terá uma chapa puro-sangue, formada por um único partido.

Em conversa com A Gazeta na manhã desta quinta-feira (15), o deputado estadual Alcântaro Filho, que tem cuidado das articulações do Republicanos em Aracruz, disse que os candidatos a vereador preferiram caminhar de forma independente.