Republicanos decide não apoiar nenhum candidato a prefeito em Aracruz

O Republicanos bateu o martelo e decidiu que não apoiará nenhum candidato no âmbito da eleição majoritária na disputa pela Prefeitura de Aracruz, nas eleições deste ano. Essa era a última grande dúvida que pairava sobre as articulações políticas na cidade.
O partido lançaria o delegado Leandro Sperandio (Republicanos) como candidato a prefeito e contava com o amplo apoio de legendas ligadas à direita, mas o policial civil desistiu ainda no período da pré-campanha. Desde então, surgiram especulações se o Republicanos lançaria outro nome ou se apoiaria algum candidato. A única certeza era a de que o partido não caminharia com a atual gestão de Dr. Coutinho (PP), que busca a reeleição.
Uma das possibilidades, por exemplo, era apoiar o Podemos, que estava na base de Leandro Sperandio e lançou o vereador Roberto Rangel para a disputa majoritária, após a desistência do policial. Isso, no entanto, não vai ocorrer, e a legenda terá uma chapa puro-sangue, formada por um único partido.
Em conversa com A Gazeta na manhã desta quinta-feira (15), o deputado estadual Alcântaro Filho, que tem cuidado das articulações do Republicanos em Aracruz, disse que os candidatos a vereador preferiram caminhar de forma independente.
“Era uma opção (apoiar o Podemos), mas, por aclamação, os candidatos preferiram caminhar de forma independente. Eu chancelei a escolha e, a partir de agora, o foco total é na construção de uma Câmara Municipal que tenha autonomia e protagonismo em fiscalizar e cobrar a melhoria dos serviços públicos”, afirmou. Desta forma, os partidos Republicanos, PRD e Agir seguirão sem apoiar ninguém na eleição majoritária.