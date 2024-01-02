Radares da Rodovia das Paneleiras voltam a funcionar em fevereiro

CORREÇÃO | A versão anterior informava que a velocidade máxima permitida na área de radares era de 80 km/h, mas o DER divulgou que é de 60 km/H
Retirados para as obras de melhoria na Rodovia das Paneleiras, que liga Vitória a Serra, os radares de velocidade foram reinstalados e devem começar a funcionar em meados de fevereiro. Desde novembro de 2023 o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) realiza a reinstalação e faz agora a manutenção final dos equipamentos.
- Radares na ES - 020 (Rodovia das Paneleiras) - limite de velocidade 60km/h
- Radar 1: Quilômetro 2,4 (Sentido Serra), próximo ao Vitória Apart Hospital
- Radar 2: Quilômetro 2,4 (Sentido Vitória), próximo ao Vitória Apart Hospital
- Radar 3: Quilômetro 2,6 (Sentido Serra), próximo à Clinlab
- Radar 4: Quilômetro 2,6 (Sentido Vitória), próximo à Clinlab
Quem desrespeitar, será multado a partir do próximo mês. O DER-ES alerta para que os condutores de veículos devem respeitar a sinalização da via, os limites de velocidade e as regras do trânsito para evitar infrações.
Em outra parte da Rodovia das Paneleiras, onde foram instaladas câmeras em ponto de fiscalização por videomonitoramento — próximo à antiga entrada do aeroporto — há placas informando a velocidade máxima permitida naquele trecho, que é de 80 km/h.