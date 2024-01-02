Radares da Rodovia das Paneleiras voltam a funcionar em fevereiro

CORREÇÃO | A versão anterior informava que a velocidade máxima permitida na área de radares era de 80 km/h, mas o DER divulgou que é de 60 km/H

Radares na ES - 020 (Rodovia das Paneleiras) - limite de velocidade 60km/h

Radar 1: Quilômetro 2,4 (Sentido Serra), próximo ao Vitória Apart Hospital

Radar 2: Quilômetro 2,4 (Sentido Vitória), próximo ao Vitória Apart Hospital

Radar 3: Quilômetro 2,6 (Sentido Serra), próximo à Clinlab

Radar 4: Quilômetro 2,6 (Sentido Vitória), próximo à Clinlab

Quem desrespeitar, será multado a partir do próximo mês. O DER-ES alerta para que os condutores de veículos devem respeitar a sinalização da via, os limites de velocidade e as regras do trânsito para evitar infrações.