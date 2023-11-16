Quem precisa passar pela Rodovia das Paneleiras ou ainda utilizar a calçada e a ciclovia do trecho, se depara com uma escuridão em boa parte da via. Há pouco mais de um mês, a região está sem iluminação. Os postes estão lá, porém mais da metade deles segue sem luz.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local na terça-feira (14), e conversou com algumas pessoas. Ciclistas, pedestres e motoristas são unânimes em reclamar da situação.

Passar à noite pela Rodovia das Paneleiras é lidar com a escuridão na via e também ciclovia e calçada Crédito: Pablo Campos

Além da falta de iluminação, outro problema gera insegurança: a ciclovia apresenta buracos e estufamento. De dia, os problemas são visíveis, mas ao cair da noite, no breu, os buracos ficam praticamente invisíveis, gerando riscos de acidentes para pedestres e ciclistas.

Your browser does not support the audio element. Escuridão e buracos preocupam motoristas e ciclistas na Rodovia das Paneleiras

"De Vitória para Serra, caixas secas estão com madeira dentro para sinalizar que tem um buraco ali. Só que a noite, tudo está escuro, quase 800 metros de escuridão até chegar em Carapina" Willian Galter - Motorista

O mesmo problema foi apontado pelo pintor Jailson de Aquino. “Muita pedra, mato alto e durante o período da noite é um breu. É perigoso”, descreve.

O trecho em questão, conhecido como a antiga Reta do Aeroporto, foi entregue em junho do ano passado. A obra é parte do Complexo Viário de Carapina - que foi finalizado e entregue em julho deste ano.

Falta iluminação na Rodovia das Paneleiras

A reportagem da TV Gazeta questionou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), em relação aos problemas citados. O órgão respondeu que a ciclovia da Rodovia das Paneleiras apresentou estufamento no último fim de semana. A pasta já acionou a empresa responsável pela obra na segunda-feira (13) que irá providenciar o reparo.

Em relação à iluminação, a Semobi afirmou que durante o período das obras do Complexo Viário de Carapina, cabos elétricos foram furtados diversas vezes na Rodovia das Paneleiras e a equipe responsável realizava a reposição dos cabos e fios. A rede instalada também foi alvo de vandalismo.

Em julho, após a inauguração, a iluminação pública no local estava funcionando normalmente. Cerca de um mês depois, outras ocorrências foram registradas.