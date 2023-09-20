Procon-ES alerta para golpe usando o nome do órgão

O Procon estadual esclareceu que não envia notificações por e-mail. Elas são feitas através da plataforma oficial ProConsumidor, dos Correios ou pelos agentes de fiscalização devidamente identificados.

O órgão disse, ainda, que já comunicou o fato às autoridades. "Essa é mais uma das diversas modalidades de fraudes virtuais em que criminosos se passam por órgãos públicos para roubar dados pessoais. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (27) 3323-6237 ou pelo telefone 151", afirmou em nota.