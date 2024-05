PRF recupera 30 toneladas de café roubado na BR 101 em Linhares

Biblioteca Central da Ufes, no campus de Goiabeiras. (Vitor Jubini)

Servidores das áreas técnicas e administrativas da Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do campus de Goiabeiras, decidiram aderir à greve do Sindicato dos Trabalhadores na Ufes (Sintufes), iniciada em 13 de março. Com isso, de acordo a universidade, o local ficará sem funcionar por tempo indeterminado.

De acordo com comunicado divulgado pelo Sintufes, a categoria reivindica recomposição salarial de três parcelas de 10,34% a serem pagas em 2024, 2025 e 2026, reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE); recomposição do orçamento das universidades ao patamar de 2015; o fim da suspensão dos concursos, entre outros pontos.

"Eles decidiram pela adesão entendendo a importância do fortalecimento do movimento paredista diante da falta de proposta satisfatória por parte do governo federal, que não ofereceu reajuste para este ano na mesa de negociação", diz texto divulgado pelo sindicato.

Em todo Brasil, ao menos 66 universidades federais e 72 Institutos Federais (IFs) foram afetados pela greve deflagrada no início de abril. A Ufes foi procurada pela reportagem e, em caso de retorno, este texto será atualizado.

Além dos servidores, os professores da universidade também estão em greve desde o dia 15 de abril. A reivindicação é para 22,71% de reajuste, dividido em três parcelas iguais em 2024, 2025 e 2026. Já o governo federal propõe reajuste zero para este ano, e dois reajustes de 4,5% em 2025 e 2026.

Por nota, a Ufes comunicou que, em função da greve dos servidores, a Biblioteca Central está sem funcionamento por tempo indeterminado. As dependências do prédio, incluindo os espaços de estudos, estão fechadas para uso. Devoluções de livros e emissões de nada-consta podem ser realizadas na recepção da biblioteca de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

"Usuários com livros emprestados com data de vencimento no período em que a BC estiver fechada terão os prazos de devolução prorrogados até a normalização do funcionamento. Usuários que já estiverem com prazo vencido de devolução não sofrerão acréscimo diário nas multas. Emissões de nada-consta e pagamento de multas pendentes até o início da suspensão do funcionamento, na última quarta-feira (8), poderão ser realizados on-line", informou a universidade.

Atualizações sobre o funcionamento da biblioteca serão informadas por meio do site da BC e dos veículos de comunicação da universidade. Dúvidas e outras solicitações podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

ATUALIZAÇÃO: Após a publicação deste texto, a Ufes enviou nota com informações sobre o funcionamento da Biblioteca Central durante a greve dos servidores. A matéria foi atualizada.