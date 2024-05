Crime

Padrasto é preso por abusar da enteada em Vila Velha enquanto a esposa viajava para os EUA

Abuso teria ocorrido na sexta-feira (17), e o homem foi preso dois dias depois, quando a mãe da adolescente já havia voltado para o Brasil

2ª Delegacia Regional de Vila Velha. (Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta)

Um homem de 39 anos foi preso por estupro de vulnerável suspeito de abusar sexualmente e chantagear a enteada, uma adolescente de 13 anos, dentro do apartamento em que moram em Vila Velha, enquanto a mãe da vítima viajava para os Estados Unidos. O abuso, segundo a menina, aconteceu na sexta-feira (17).

O suspeito foi preso dois dias depois, no domingo (19), quando a mãe da adolescente já havia voltado para o Brasil e procurou uma delegacia para denunciar o então companheiro. O nome do homem preso não está sendo informado nesta reportagem, para evitar que a vítima seja exposta – já que existe parentesco, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Conforme relatado em boletim de ocorrência da Polícia Civil, a série de abusos começou quando a adolescente estava dentro do quarto sem roupa e foi vista pelo padrasto. Ele teria fotografado a menina, em um primeiro momento, sem ela saber. Pouco tempo depois, quando a garota ainda estava nua, o homem apareceu no local dizendo que ela estava "fazendo m*****". O padrasto usou a situação como justificativa para fazer mais fotos da enteada, e ainda prometeu enviar as imagens para a mãe dela.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem teria ordenado que a adolescente ficasse em determinada posição e teria passado a mão nela. As fotos e toques eram sempre acompanhados de ameaças. No documento é descrito que caso a adolescente denunciasse o crime, o homem mostraria as fotos para a mãe, avó e o pai biológico da vítima.

Apesar das ameaças sofridas, a adolescente relatou à mãe sobre os abusos. A mulher, que estava fora do Brasil quando ouviu sobre o crime, resolveu acionar uma antiga babá da adolescente para que ela fosse até o local. A ex-funcionária, a pedido da mãe, dormiu no apartamento até a mulher chegar de viagem. A mãe remarcou a passagem de volta para o Brasil e chegou ao Espírito Santo no início da tarde de domingo (19).

A mãe da adolescente contou à polícia que chegou de viagem e percebeu que o homem, que havia abusado da menina, estava desconfiado. A mulher disse que iria ao shopping, mas resolveu procurar a Delegacia Regional de Vila Velha.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que prendeu o homem no domingo (19) à noite em um shopping do município. O homem foi autuado por estupro de vulnerável majorado por ser praticado por padrasto e ameaça contra mulher. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Crime de estupro de vulnerável O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217A do Código Penal, prevê que é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.

