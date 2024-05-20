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Em São Paulo

Adolescente mata pai, mãe e irmã a tiros dentro de casa

Suspeito afirma ter planejado morte dos familiares após ser chamado de "vagabundo"; adolescente usou a arma do pai, que era Guarda Municipal

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 11:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2024 às 11:17
Adolescente mata pai, mãe e irmã a tiros dentro de casa em SP
Adolescente mata pai, mãe e irmã a tiros dentro de casa em SP Crédito: Reprodução/Rede Globo/TV Globo
Um adolescente de 16 anos matou pai, mãe e irmã dentro de casa na noite de sexta-feira (17) em São Paulo.
Adolescente usou arma do pai, que era Guarda Civil Municipal, para matar a família. Eles foram mortos dentro de casa, na rua Raimundo Nonato de Sá, na zona oeste de SP.
Ele diz que matou os pais porque estava com raiva e a irmã porque ela estava no local. Adolescente contou à polícia que foi xingado de "vagabundo" pelos pais na quinta-feira (16) e ficou sem acesso ao celular. Depois da discussão, ele planejou as mortes, segundo a TV Globo.
Ele passou o fim de semana em casa com os corpos. Adolescente ligou para a polícia na noite de domingo (19) e confessou. Vizinhos contaram à Globo que não ouviram nenhum barulho no dia do crime, mas que a família brigava constantemente.
Câmeras de segurança da casa devem ajudar o trabalho da polícia. Adolescente foi conduzido à Fundação Casa e o caso foi registrado como homicídio, feminicídio, posse ou porte ilegal de arma e vilipêndio a cadáver no 33º DP.

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