Mulher chama motorista de ônibus de preto e macaco e é presa no ES

Idosa de 78 anos começou a xingar condutor do Transcol no trajeto até o Terminal de Itacibá, em Cariacica; de lá, ele foi para a delegacia e denunciou crime

Uma idosa de 78 anos foi presa após proferir ofensas racistas contra o motorista de um ônibus do Sistema Transcol, durante uma viagem na noite de domingo (19), no trajeto do Terminal do Ibes, em Vila Velha, para o Terminal de Itacibá, em Cariacica. Entre os xingamentos, conforme boletim de ocorrência do caso, Alda dos Santos chegou a dizer que "não gostava de preto" e que "lugar de macaco é na jaula".

O motorista da linha 525 conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Deiverson Fernandes, de 33 anos, contou que a idosa estava sentada no banco da frente, dormindo. Quando o ônibus chegou ao Terminal do Ibes ela acordou e já começou com os xingamentos.

Ela disse que eu era bandido, foragido da polícia, que ela conhecia gente da minha laia... Até aí não estava me afetando. Segui o percurso, até que em determinado ponto ela falou que não gostava de preto e me chamou de macaco, aí informei aos passageiros que eu iria conduzir o ônibus até a delegacia Deiverson Fernandes • Motorista de ônibus de 33 anos

Mesmo no trajeto para a delegacia, a mulher continuou com as ofensas racistas. "Ela foi falando o percurso todo que eu era macaco, que lugar de macaco era na jaula. No momento eu mantive a tranquilidade. Claro que a gente fica indignado. A gente vive numa sociedade onde a maioria é preta, e ela falar um negócio desse, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, procurei os direitos na delegacia", desabafou.

Em seis anos trabalhando como motorista de ônibus, ele disse nunca ter passado por algo dessa gravidade. "A gente já viu pessoas tratando com indiferença, mas assim nunca tinha ocorrido antes. Eu até estranhei, receber racismo de uma pessoa preta igual a mim. Mas não é o fato de ela ser idosa que dá o direito dela ir contra a minha honra. Tem que ter respeito de ambas partes."

'Não gosto de preto'

Na manhã desta segunda-feira, a idosa passou pelo Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde fez exames de corpo de delito. Na saída, questionada pela TV Gazeta sobre o crime, ela proferiu as mesmas ofensas. "Não sou obrigada a gostar (de pessoas pretas). Lugar de macaco é na jaula", disse.

Em nota, a Polícia Civil informou que Alda foi "autuada em flagrante por injúria racial. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional".

