Operação

Polícia apreende mais de 10 kg de drogas na casa de mulheres em Castelo

Não havia ninguém no local durante a ação, mas a corporação disse que na residência moravam mulheres, de 27 e 40 anos: uma delas está presa e a outra segue foragida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:36

Polícia encontra mais de 10 kg de drogas em casa de mulheres em Castelo Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu 10 kg de drogas em uma casa no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, apontada como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. A operação aconteceu na manhã de terça-feira (12), quando foram apreendidos mais de 10 kg de maconha, além de crack e cocaína. Não havia ninguém no local durante a ação, mas a corporação disse que na residência moravam mulheres, de 27 e 40 anos.

O titular da Delegacia de Castelo, Estêvão Oggione, informou que a Polícia Civil deflagrou a operação para cumprir um mandado de busca e apreensão e um de prisão temporária. Segundo ela, a suspeita de 27 anos que morava na casa já havia sido presa por tráfico de drogas na segunda-feira (11), e a outra, de 40 anos, não foi encontrada e segue foragida.

Foram apreendidos cerca de 10,2 kg de maconha, divididos em 13 tabletes; 180 gramas de crack, uma porção de cocaína e duas porções de haxixe. Além das drogas, os policiais também apreenderam quatro aparelhos celulares, um tablet, quatro cartões de memória e diversos cartões bancários. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia de Castelo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta