Adolescente liberado após atirar em jovem é detido e solto de novo em Guaçuí

Menor de 17 anos foi flagrado com drogas na noite de terça-feira (12) e levado novamente para a delegacia, onde assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc)

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:20

Foi detido novamente o adolescente de 17 anos que se apresentou na delegacia e foi liberado, na tarde desta terça-feira (12), após atirar por engano em um jovem de 26 anos no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, no sábado (10). A Polícia Militar informou que, na mesma data que deixou a unidade policial, durante a noite ele foi flagrado com drogas. A Polícia Civil pediu que o jovem assinasse um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) e o liberou.

A Polícia Militar informou que o adolescente foi detido durante um patrulhamento da corporação no bairro Vale do Sol, em Guaçuí. Com ele, a equipe encontrou 78 pedras de crack e uma cápsula calibre .22 deflagrada – o suspeito teria confessado que ela foi usada para testar a arma antes da tentativa de assassinato de último sábado, segundo a PM.

O adolescente foi detido e levado à Delegacia Regional de Alegre, com o material apreendido. A Polícia Civil afirmou que ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

