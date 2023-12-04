Prefeitura de Vitória promove leilão de bens móveis

A Prefeitura de Vitória vai realizar um leilão para alienação de bens móveis inservíveis. São 39 lotes de sucatas de cadeiras, mesas e assentos escolares; equipamentos de informática, semafóricos e hospitalares; armários de aço, eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros.

Visitas

Interessados poderão visitar os lotes no período de 30 de novembro a 20 de dezembro, das 8 às 16 horas (somente dias úteis), nos seguintes endereços:

LOTES 1 a 38 e 45: Galpão de Inservíveis da Seges - Avenida João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra/ES. LOTES 42 e 44: Galpão Vila Rubim - Av. Duarte Lemos, 497 - Vila Rubim - Vitória, CEP: 29.0255 - 330. LOTE 46: Área de Transbordo de Resíduos (antiga usina de lixo) - Rua São Sebastião, nº 405, Resistência, Vitória/ES. Os interessados deverão entrar em contato com o preposto municipal, Sr. Antônio Lima Barcelos, no telefone (27) 99902-2357, para agendamento de visita, com antecedência de 24h.