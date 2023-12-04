Prefeitura de Vitória promove leilão de bens móveis

A Prefeitura de Vitória vai realizar um leilão para alienação de bens móveis inservíveis. São 39 lotes de sucatas de cadeiras, mesas e assentos escolares; equipamentos de informática, semafóricos e hospitalares; armários de aço, eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros.
Segundo a administração municipal, o leilão será realizado somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote, por meio da plataforma www.beedz.com.br. Os lances serão encerrados no dia 21 de dezembro, às 13 horas. O edital foi publicado no Diário Oficial do município da última quinta-feira (30), e ficará disponível no site oficial do leilão e no Portal de Leilões da prefeitura, contendo fotos, valores para lance mínimo e descrições dos bens a serem leiloados.
Quem pode participar:
- Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas, com inscrição de CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra).VisitasOs
Visitas
Interessados poderão visitar os lotes no período de 30 de novembro a 20 de dezembro, das 8 às 16 horas (somente dias úteis), nos seguintes endereços:
LOTES 1 a 38 e 45: Galpão de Inservíveis da Seges - Avenida João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra/ES. LOTES 42 e 44: Galpão Vila Rubim - Av. Duarte Lemos, 497 - Vila Rubim - Vitória, CEP: 29.0255 - 330. LOTE 46: Área de Transbordo de Resíduos (antiga usina de lixo) - Rua São Sebastião, nº 405, Resistência, Vitória/ES. Os interessados deverão entrar em contato com o preposto municipal, Sr. Antônio Lima Barcelos, no telefone (27) 99902-2357, para agendamento de visita, com antecedência de 24h.
Interessados poderão visitar os lotes no período de 30 de novembro a 20 de dezembro, das 8 às 16 horas (somente dias úteis), nos seguintes endereços: