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Vídeo mostra píer quase desabando no porto de Regência em Linhares

Estrutura está com peças de madeira soltas e risco de ceder; prefeitura disse que projeto de requalificação do porto está na fase da contratação da empresa responsável pela obra
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 dez 2023 às 13:39

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 13:39

Imagens registradas na tarde do último domingo (3) mostram o píer do porto de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, quase desabando. O local é bastante visitado por turistas e utilizado por pescadores no dia a dia. Na gravação é possível ver a estrutura com peças de madeira soltas e risco de ceder.
O registro foi feito pelo fisioterapeuta Jean Carlos Vieira Viana, de 49 anos, que frequentemente visita os pais, que moram na Vila de Regência. Ele disse que a situação tem piorado com o passar do tempo, e afirmou que não há sinalização no entorno para alertar as pessoas sobre o perigo.
"Estive lá de novo ontem (3) e vi que está ainda mais afetada a estrutura e não há placas de sinalização. É uma atração de Regência. Meu pai adora ir no píer, mas ele já tem uma idade mais avançada e pedimos para ele evitar ir ao local. Tomara que resolvam o problema o mais rápido possível"
Jean Carlos Vieira Viana - Fisioterapeuta 
Em maio deste ano, a TV Gazeta Norte fez uma reportagem mostrando as condições do píer, e, questionada na ocasião, a Prefeitura de Linhares informou que trabalhava no projeto de obra para a recuperação do local.
Procurada novamente nesta segunda-feira (4), a administração municipal disse que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos elaborou um projeto de requalificação do porto de Regência, com orçamento de R$ 3.831.237,41 e tem prazo de 180 dias para ser executado. No entanto, o processo de licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. “Tão logo o procedimento licitatório esteja concluso, a obra será iniciada”, acrescentou, em nota.

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