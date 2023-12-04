Vídeo mostra píer quase desabando no porto de Regência em Linhares

Imagens registradas na tarde do último domingo (3) mostram o píer do porto de Regência, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , quase desabando. O local é bastante visitado por turistas e utilizado por pescadores no dia a dia. Na gravação é possível ver a estrutura com peças de madeira soltas e risco de ceder.

O registro foi feito pelo fisioterapeuta Jean Carlos Vieira Viana, de 49 anos, que frequentemente visita os pais, que moram na Vila de Regência. Ele disse que a situação tem piorado com o passar do tempo, e afirmou que não há sinalização no entorno para alertar as pessoas sobre o perigo.

"Estive lá de novo ontem (3) e vi que está ainda mais afetada a estrutura e não há placas de sinalização. É uma atração de Regência. Meu pai adora ir no píer, mas ele já tem uma idade mais avançada e pedimos para ele evitar ir ao local. Tomara que resolvam o problema o mais rápido possível" Jean Carlos Vieira Viana - Fisioterapeuta

Em maio deste ano, a TV Gazeta Norte fez uma reportagem mostrando as condições do píer, e, questionada na ocasião, a Prefeitura de Linhares informou que trabalhava no projeto de obra para a recuperação do local.