Praia de Camburi, em Vitória, tem apenas um ponto próprio para banho; veja mapa

Em outros pontos da cidade, como a Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade, há outros pontos com bandeira verde. Ao todo, são 26 bandeiras espalhadas pelas praias da capital. Sete estão verdes, outras quatro amarelas e 15 vermelhas. O atual mapa vale até o dia 7 de setembro.

A reportagem de A Gazeta perguntou à Prefeitura de Vitória por que houve crescimento na quantidade de bandeiras vermelhas na cidade. Em nota, a prefeitura informou que a classificação está relacionada ao período de chuvas que tem acometido a cidade e o Estado, aumentando o volume de material biológico proveniente de rios, córregos e canais que deságuam na baía de Vitória. A Secretaria de Meio Ambiente informou ainda que as condições de balneabilidade devem melhorar quando as condições climáticas também sofrerem alterações.