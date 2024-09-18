Polícia divulga foto de suspeito de matar vizinha na frente dos filhos no ES

Milena Cristine Florenço de Souza, de 26 anos, morreu após ser alvo de tiros depois de uma discussão com o vizinho, Jocei Rosa, em uma rua no Centro do município. Imagens de câmera de videomonitoramento registraram o momento em que a vítima cai em uma vala após ser baleada. Crianças, filhos da mulher, presenciaram a mãe ser assassinada. O suspeito fugiu após o crime.