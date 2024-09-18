Polícia divulga foto de suspeito de matar vizinha na frente dos filhos no ES

O suspeito de matar a tiros Milena Cristine Florenço de Souza, na frente dos dois filhos, em Presidente Kennedy, no último dia 8, é considerado foragido. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça contra Jocei Rosa, de 61 anos, vizinho da vítima, e a Polícia Civil já realiza buscas pelo homem.
Segundo o titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado José Augusto Militão, seis diligências foram realizadas na terça-feira (17) em endereços da sede e do interior para encontrar Jocei, sem sucesso. A imagem do foragido foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (18).
Milena Cristine Florenço de Souza, de 26 anos, morreu após ser alvo de tiros depois de uma discussão com o vizinho, Jocei Rosa, em uma rua no Centro do município. Imagens de câmera de videomonitoramento registraram o momento em que a vítima cai em uma vala após ser baleada. Crianças, filhos da mulher, presenciaram a mãe ser assassinada. O suspeito fugiu após o crime.
A Polícia Civil orienta que a população pode ajudar na investigação e pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.