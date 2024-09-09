Mulher é assassinada por vizinho na frente dos filhos em Presidente Kennedy

Duas crianças que brincavam na rua presenciaram o crime. Testemunhas relataram à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta, que esteve no local, que são filhos de Milena, e que viram toda a discussão entre a mãe e o suspeito, e viram a mulher ser assassinada. Elas confirmaram também que a vítima e o suspeito eram vizinhos.