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Câmera flagrou crime

Mulher é assassinada por vizinho na frente dos filhos em Presidente Kennedy

Testemunhas contaram que Milena Cristine, de 26 anos, e o suspeito, de 61 anos, tiveram uma discussão antes dos disparos, na tarde de domingo (8)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 set 2024 às 11:54

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 11:54

Uma mulher de 26 anos morreu após ser alvo de tiros depois de uma discussão na tarde de domingo (8), em uma rua no Centro de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Imagens de câmera de videomonitoramento mostram o momento em que a vítima, Milena Cristine Florenço de Souza, de 26 anos, cai em uma vala após ser baleada. O suspeito do crime é um homem de 61 anos, vizinho dela.
Duas crianças que brincavam na rua presenciaram o crime. Testemunhas relataram à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta, que esteve no local, que são filhos de Milena, e que viram toda a discussão entre a mãe e o suspeito, e viram a mulher ser assassinada. Elas confirmaram também que a vítima e o suspeito eram vizinhos.
Segundo a Polícia Militar, a mulher foi encontrada no valão, ainda com sinais vitais, e foi levada ao Pronto Atendimento Municipal, mas acabou não resistindo e morreu com seis perfurações no corpo. A corporação destacou que populares também relataram aos militares que o suspeito havia discutido com a vítima. O motivo da briga não foi informado. Os policiais realizaram buscas na região, mas o homem não foi localizado.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Presidente Kennedy e até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados neste momento. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica para o Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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