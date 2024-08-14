Polícia de Marataízes prende um dos gerentes do tráfico de facção do RJ

A operação contou com policiais da Delegacia de Marataízes e da Força Tática da 9ª Companhia Independente da PM. A Polícia Civil informou que as investigações apontaram que o suspeito deixou Campos dos Goytacazes (RJ) após a morte do irmão dele, que era líder da facção na cidade fluminense, e foi para o Sul do Espírito Santo. Contra ele havia cumpriu mandado de busca e apreensão.