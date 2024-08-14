Polícia de Marataízes prende um dos gerentes do tráfico de facção do RJ

As polícias Civil e Militar prenderam, durante uma operação no bairro Lagoa Funda, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, um homem apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (13), e, com o indivíduo, foram apreendidos uma pistola, carregador, munições, drogas e dinheiro. Nome e idade do suspeito não foram divulgados.
A operação contou com policiais da Delegacia de Marataízes e da Força Tática da 9ª Companhia Independente da PM. A Polícia Civil informou que as investigações apontaram que o suspeito deixou Campos dos Goytacazes (RJ) após a morte do irmão dele, que era líder da facção na cidade fluminense, e foi para o Sul do Espírito Santo. Contra ele havia cumpriu mandado de busca e apreensão.
O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.