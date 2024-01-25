Polícia apreende pistolas, carregadores e mais de 600 munições em São Mateus

A Polícia Militar apreendeu 631 munições de diversos calibres de armas durante uma ação no bairro Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (24). O material estava em uma mochila, que ainda continha uma pistola e dois coletes balísticos. Tudo foi deixado para trás por suspeitos que conseguiram fugir da abordagem policial.
Segundo a PM, durante patrulhamento na região, dois indivíduos foram vistos em atitude suspeita, que fugiram assim que perceberam a aproximação dos militares. Durante a fuga, eles se desfizeram da bolsa. Os homens não foram localizados depois, mas o material foi apreendido e entregue à Delegacia Regional de São Mateus.
A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de São Mateus sem suspeitos detidos. As munições apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES).