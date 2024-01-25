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Em Praiamar

Suspeito é preso com carregadores de arma furtados de casa de sargento na Serra

Ele tentou esconder o material em um cano, mas foi flagrado pela polícia; dois pássaros também foram apreendidos na casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2024 às 12:21

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 12:21

Um homem de 34 anos foi preso, na última quarta-feira (24), com dois carregadores que teriam sido furtados da casa de um sargento da Polícia Militar quatro dias antes, na Serra.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe estava patrulhando na Rua Conselheiro Pena, em Praiamar, quando os policiais viram um homem com objeto metálico nas mãos. Achando que era uma arma, os militares foram atrás.
O suspeito correu para uma casa. Quando os policiais chegaram ao local, viram o homem colocando algo em um cano. Os militares foram averiguar e encontraram dois carregadores de calibre 22.

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Segundo as informações do boletim, os carregadores seriam os mesmos furtados na casa de um sargento no dia 20 de janeiro deste ano. Na ocasião, a família havia saído da residência e, quando voltou, percebeu que o local tinha sido invadido e diversos objetos levados.
Após encontrarem os carregadores, os policiais deram voz de prisão e o homem resistiu; ele chegou a entrar em luta corporal com os militares, mas foi contido.
Ainda na casa, os policiais encontraram dois sabiás sem anilha, sem licença ambiental e em situação de maus-tratos. Os animais também foram apreendidos.
O homem preso estava com escoriações pelo corpo e, por isso, foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, depois, encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Lá, Luiz Cláudio Vieira foi autuado em flagrante por resistência à ação policial e crime ambiental (art 29 § 1º da Lei 9605).

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