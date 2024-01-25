Suspeito é preso com carregadores de arma furtados de casa de sargento na Serra

Um homem de 34 anos foi preso, na última quarta-feira (24), com dois carregadores que teriam sido furtados da casa de um sargento da Polícia Militar quatro dias antes, na Serra

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe estava patrulhando na Rua Conselheiro Pena, em Praiamar, quando os policiais viram um homem com objeto metálico nas mãos. Achando que era uma arma, os militares foram atrás.

O suspeito correu para uma casa. Quando os policiais chegaram ao local, viram o homem colocando algo em um cano. Os militares foram averiguar e encontraram dois carregadores de calibre 22.

Segundo as informações do boletim, os carregadores seriam os mesmos furtados na casa de um sargento no dia 20 de janeiro deste ano. Na ocasião, a família havia saído da residência e, quando voltou, percebeu que o local tinha sido invadido e diversos objetos levados.

Após encontrarem os carregadores, os policiais deram voz de prisão e o homem resistiu; ele chegou a entrar em luta corporal com os militares, mas foi contido.

Ainda na casa, os policiais encontraram dois sabiás sem anilha, sem licença ambiental e em situação de maus-tratos. Os animais também foram apreendidos.