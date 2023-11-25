PMs são recebidos a tiros por grupo de criminosos no Morro da Piedade

Moradores da região no entorno do Morro do Moscoso, no Centro de Vitória, foram surpreendidos com troca de tiros na tarde deste sábado(25). De algumas casas, era possível ver ainda a atuação do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

De acordo com informações da Polícia Militar (PMES), uma equipe foi recebida a tiros por um grupo de indivíduos no bairro Piedade, após ser acionada para verificar a denúncia de disparo de arma de fogo na região.