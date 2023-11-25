Criminosos enfrentam a polícia com tiros e granada em São Benedito

PM fez operação no bairro São Benedito Crédito: Reprodução

Criminosos enfrentaram policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) com tiros e granada durante policiamento no bairro São Benedito, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (24). Durante a ação, os bandidos efetuaram disparos contra os agentes, que revidaram.

Os policiais encontraram um homem baleado, que foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. Um outro indivíduo também foi alvejado e socorrido por populares. Os dois homens baleados permanecem internados sob escolta até receberem alta médica.

Quando os policiais se encaminhavam para o DPM do São Benedito, criminosos lançaram uma granada contra a equipe, porém o artefato não chegou a detonar. O Esquadrão Antibombas foi acionado e explodiu a granada no local. Ainda segundo a Polícia Militar, populares tentaram impedir o desenvolvimento das ações. "Hostilizaram as guarnições, sendo necessário o uso de força menos que letal e controle de contato", relatam, em nota.