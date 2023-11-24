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Na Capital

Tiroteio em área de mata termina com 5 detidos e drogas apreendidas em Vitória

A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que dez indivíduos armados estariam indo em direção a uma área de mata no bairro Santos Dumont
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2023 às 15:44

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 15:44

Material apreendido com cinco suspeitos no bairro Santos Dumont, em Vitória, na quinta-feira (23)
Material apreendido com cinco suspeitos no bairro Santos Dumont, em Vitória, na quinta-feira (23) Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Quatro pessoas foram presas e um adolescente de 15 anos foi detido após uma troca de tiros com policiais militares no bairro Santos Dumont, em Vitória, na tarde de quinta-feira (23).
A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que dez indivíduos armados estariam indo em direção a uma área de mata da região. Equipes foram ao local e, durante uma incursão, policiais se depararam com seis indivíduos armados que efetuaram disparos contra os militares. Os disparos foram revidados pelos policiais.
Na troca de tiros, cinco envolvidos fugiram pela mata, porém um deles, identificado como Luiz Henrique Barcelos Muniz, de 18 anos, foi detido com uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, munições, 28 papelotes de cocaína, 28 pinos de crack e 26 buchas de maconha.
No mesmo momento, foi realizada uma varredura na região, quando a equipe da Força Tática visualizou um indivíduo pulando o quintal de uma residência com uma pistola na mão. Imediatamente, os policiais entraram no quintal da casa e prenderam Leandro Costa da Silva, de 21 anos. A equipe viu o momento em que ele dispensou uma arma, um carregador e munições em uma área de mata atrás do imóvel. O cão Koda realizou uma busca e localizou uma pistola .40.
Durante as buscas na mesma rua, o cão de faro Chacal localizou um indivíduo de 18 anos, identificado como Wesley Conceição Santos, escondido atrás de uma caixa de água nos fundos de um quintal, próximo a uma residência. Ele portava uma pistola calibre 9mm, um carregador e munições. Ao lado dele, em uma moita, havia uma mochila contendo 52 pinos de crack, 68 buchas de maconha, três balanças de precisão, três facas e uma tesoura.
Logo após a troca de tiros, a equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME), com base nas informações passadas, se deslocou até a Rua José Francisco Monjardim para fazer o cerco aos indivíduos.
No local, os militares visualizaram dois suspeitos saindo da área de mata com várias escoriações. Um deles tentou se esconder atrás de um veículo, no entanto, a equipe do BME deteve os dois indivíduos, um adolescente de 15 anos, e João Victor do Carmo de Jesus, de 23 anos. João Victor estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Após ser feita a varredura no local, foram encontrados cinco carregadores próximo da área do confronto, sendo dois alongados. Também foram apreendidos três celulares com os indivíduos.
Todos os cinco detidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional. O nome do adolescente de 15 anos foi foi detalhado nesta reportagem, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), regulamentado pela Lei Federal nº 8.069/1990, que é o principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os suspeito com idade igual ou superior a 18 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio e corrupção de menores, sendo todos encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O adolescente de 15 anos foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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