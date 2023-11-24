Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arrastada para carro

Jovem sequestrada em Cariacica: quem é suspeito e o que motivou o crime

O homem suspeito é o ex-companheiro dela, identificado como Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos. Lucas e a vítima, que não terá o nome revelado nesta reportagem, viveram juntos por três anos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 nov 2023 às 13:56

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 13:56

Uma vendedora de 18 anos foi sequestrada e viveu momentos de desespero enquanto esteve dentro do carro do suspeito na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos. A jovem e o rapaz viveram juntos por três anos, mas o relacionamento acabou há cerca de dois meses. Ele, no entanto, se recusa a aceitar o término - o que motivou o sequestro. 
A vítima tem um filho, trabalha como vendedora e estava indo para o trabalho em Cariacica quando foi surpreendida pelo suspeito. Como mostram as imagens, registradas às 7h43, ela andava na calçada quando foi arrastada para o interior do veículo. Ainda com parte do corpo da mulher para fora e com a porta do carona aberta, o motorista fugiu dirigindo o carro. O vídeo dura poucos segundos, mas é possível ver que algumas pessoas viram o sequestro.
Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos, foi preso suspeito do sequestro em Cariacica
Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos, foi preso suspeito do sequestro em Cariacica Crédito: Montagem | Reprodução
Após o sequestro, o homem manteve a jovem refém por cerca de duas horas até que polícia o encontrasse. Em entrevista à TV Gazeta, a vítima contou como foi e o que ouviu do suspeito neste intervalo de tempo.
"Achei que ia morrer. Ele dizia o tempo todo que ia me matar, que ia fugir comigo para Minas Gerais. Eu estava apavorada, pensando no meu filho, no meu serviço. A todo momento em ficava pensando e chorando"
X. - Jovem sequestrada pelo ex
O vídeo do sequestro foi registrado às 7h43 desta sexta-feira (24). Conforme apurado pela TV Gazeta, Lucas Ribeiro Souza demonstrou o desejo de fugir com a vítima. Foram cerca de duas horas com a ex-companheira dentro do veículo.
Apesar da intenção de fugir com a jovem de 18 anos, Lucas teria sido convencido por um policial militar, que é amigo da família, a libertar a vítima e se entregar. Segundo apurado pela TV Gazeta, o suspeito até resistiu, mas foi convencido a deixar a jovem livre. Antes disso, porém, em uma região próxima ao Terminal de Campo Grande, Lucas foi encontrado e preso.
O vídeo (acima) mostra a ação da Polícia Militar no local. Em meio ao trânsito, o veículo em que Lucas e a vítima estavam foi identificado. O responsável pelo sequestro foi rendido e colocado dentro da viatura policial.
No fim da manhã, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou a prisão do suspeito e informou que ele havia sido encaminhado à delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e cárcere privado qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
 A reportagem também tenta contato com a defesa de Lucas Ribeiro Souza.

Veja Também

Vídeo mostra mulher sendo arrastada para carro e sequestrada em Cariacica

Preso mais um 'Irmão Vera', segundo traficante mais procurado do ES

Idoso agride a ex-companheira por ela se recusar cozinhar em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica crime Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados