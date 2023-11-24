Jovem sequestrada em Cariacica: quem é suspeito e o que motivou o crime

A vítima tem um filho, trabalha como vendedora e estava indo para o trabalho em Cariacica quando foi surpreendida pelo suspeito. Como mostram as imagens, registradas às 7h43, ela andava na calçada quando foi arrastada para o interior do veículo. Ainda com parte do corpo da mulher para fora e com a porta do carona aberta, o motorista fugiu dirigindo o carro. O vídeo dura poucos segundos, mas é possível ver que algumas pessoas viram o sequestro.

Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos, foi preso suspeito do sequestro em Cariacica Crédito: Montagem | Reprodução

Após o sequestro, o homem manteve a jovem refém por cerca de duas horas até que polícia o encontrasse. Em entrevista à TV Gazeta, a vítima contou como foi e o que ouviu do suspeito neste intervalo de tempo.

"Achei que ia morrer. Ele dizia o tempo todo que ia me matar, que ia fugir comigo para Minas Gerais. Eu estava apavorada, pensando no meu filho, no meu serviço. A todo momento em ficava pensando e chorando" X. - Jovem sequestrada pelo ex

O vídeo do sequestro foi registrado às 7h43 desta sexta-feira (24). Conforme apurado pela TV Gazeta, Lucas Ribeiro Souza demonstrou o desejo de fugir com a vítima. Foram cerca de duas horas com a ex-companheira dentro do veículo.

Apesar da intenção de fugir com a jovem de 18 anos, Lucas teria sido convencido por um policial militar, que é amigo da família, a libertar a vítima e se entregar. Segundo apurado pela TV Gazeta, o suspeito até resistiu, mas foi convencido a deixar a jovem livre. Antes disso, porém, em uma região próxima ao Terminal de Campo Grande, Lucas foi encontrado e preso.

O vídeo (acima) mostra a ação da Polícia Militar no local. Em meio ao trânsito, o veículo em que Lucas e a vítima estavam foi identificado. O responsável pelo sequestro foi rendido e colocado dentro da viatura policial.

No fim da manhã, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou a prisão do suspeito e informou que ele havia sido encaminhado à delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e cárcere privado qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).