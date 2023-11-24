Vídeo mostra mulher sendo arrastada para carro e sequestrada em Cariacica

Uma jovem de 18 anos foi surpreendida enquanto andava por uma rua movimentada do bairro Castelo Branco, em Cariacica , por volta de 7h40 desta sexta-feira (24). Quando passava por uma calçada, ela foi puxada por um homem e arrastada para dentro de um carro. O homem é ex-companheiro dela e se recusa a aceitar o fim do relacionamento entre os dois, que durou três anos e terminou há dois meses. Uma câmera de segurança registrou que a vítima ainda tentou desvencilhar-se do suspeito, mas acabou sendo sequestrada, mesmo com as pernas para fora do veículo.

Alguns populares presenciaram a cena, mas ninguém impediu o sequestro da mulher. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que o homem responsável pelo sequestro foi preso ainda durante a manhã desta sexta-feira (24), e que a vítima foi liberta. Conforme apurado na delegacia, a jovem tem 18 anos e foi vítima de um sequestro orquestrado pelo ex-companheiro, identificado como Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos.

O vídeo completo tem cerca de 40 segundos. Logo em um primeiro momento, a mulher aparece andando na calçada, no sentido contrário aos veículos. A vítima, que trabalha como vendedora de uma loja, contou à TV Gazeta que havia saído de casa para trabalhar. Alguns carros passam ao lado da vítima, até que um Fiat Palio branco para ao lado da mulher. Em alguns segundos, um homem vestido de azul sai do carro e puxa a vítima. A vitima tenta fugir, mas acaba arrastada.

Mulher foi sequestrada no meio da rua em Cariacica nesta sexta-feira (24) Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

Ainda com parte do corpo da mulher para fora e com a porta do carona aberta, o motorista foge. O vídeo dura poucos segundos, mas é possível ver que algumas pessoas viram o sequestro. Não houve, porém, qualquer ação que impedisse que a vitima fosse levada. Após o sequestro, o homem manteve a jovem refém por cerca de duas horas até que polícia o encontrasse. Em entrevista à TV Gazeta, a vítima contou como foi e o que ouviu do suspeito neste intervalo de tempo.

"Eu já conhecia o carro, que é do pai dele. Logo quando vi, me assustei, fiquei traumatizada. Tentei correr, mas não deu tempo, Achei que ia morrer. Ele dizia o tempo todo que ia me matar, que ia fugir comigo para Minas Gerais. Eu estava apavorada, pensando no meu filho, no meu serviço. A todo momento em ficava pensando e chorando" X. - Mulher vítima de sequestro

Após receber o vídeo, a reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para ter informações a respeito do caso. Por volta de 10h30, a PM informou que a ocorrência estava em andamento. Às 11h, a Polícia Civil também informou que a ocorrência estava em andamento, no Plantão Especializado da Mulher (PEM).