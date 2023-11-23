Mulher é presa após quebrar garrafa na cabeça do ex em Cariacica

Mulher é presa após quebrar garrafa na cabeça do ex-companheiro em Cariacica Crédito: Reprodução

Uma mulher de 43 anos foi presa após agredir o ex-companheiro, quebrando uma garrafa na cabeça dele, no bairro Bandeirantes, em Cariacica. O fato ocorreu na manhã de quarta-feira (23). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima e uma vizinha contaram aos policiais que a suspeita invadiu o apartamento onde o homem de 41 anos mora e iniciou as agressões.

Vizinhos da vítima ouviram gritos vindos do apartamento e acionaram a Polícia Militar. No local, os militares encontraram a suspeita com hematomas pelo corpo e um forte odor etílico.

A mulher teria afirmado aos policiais que possuía medida protetiva contra o homem e que havia ido à casa do ex-companheiro, onde começou a ser agredida por ele, chegando a perder dois dentes durante as agressões.

Testemunhas que presenciaram a cena negaram que o homem teria começado as agressões e afirmaram à Polícia Militar que a suspeita entrou no prédio sem autorização e quebrado uma garrafa na cabeça da vítima. O homem contou aos policiais que enquanto tentava se afastar, a mulher teria golpeado seu braço e sua perna com a garrafa quebrada, causando mais ferimentos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma vizinha de 23 anos ouviu os gritos e ido defender o homem. A jovem contou aos militares que no momento em que tentava separar os dois da briga a mulher teria ido em sua direção e que, como forma de evitar as agressões da mulher, se defendeu dando socos na suspeita, que se desequilibrou e caiu de uma escada.

Após perceberem os ferimentos, a Polícia Militar encaminhou os três envolvidos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Após serem liberados pelos profissionais, todos foram levados à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.