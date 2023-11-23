Idoso agride a ex-companheira por ela se recusar cozinhar em Cariacica Crédito: Fabrício Christi

Um aposentado de 73 anos foi preso por agredir a ex-companheira com socos após ela se recusar a preparar a janta para ele na noite de quarta-feira (22). Consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que as agressões aconteceram na residência da mulher, uma manicure de 61 anos, no bairro Itaquari, em Cariacica. O nome suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

Durante as agressões, a mulher gritou por socorro e vizinhos acionaram a Polícia Militar. Segundo a corporação, a vítima contou aos policiais que o idoso chegou embriagado e aproveitou que a mulher saiu na rua e entrou no apartamento pedindo que ela fizesse a comida, e começou a socar o rosto dela após a recusa. O agressor ainda teria usado um banco para agredir a mulher, e a ameaçou de morte. Vizinhos que testemunharam a agressão separaram a briga e chegaram a agredir o suspeito antes da chegada da PM.

A vítima contou à repórter Dani Carla, da TV Gazeta, que está separada do suspeito há três meses e que eles mantiveram um relacionamento por um ano e sete meses, em que as agressões físicas e verbais eram constantes.