Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foi preso

Idoso agride a ex-companheira por ela se recusar cozinhar em Cariacica

Vítima relatou que o homem de 73 anos estava embriagado quando invadiu a residência dela no bairro Itaquari, na noite de quarta-feira (22)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

23 nov 2023 às 11:58

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 11:58

Idoso agride a ex-companheira por ela se recusar cozinhar em Cariacica
Idoso agride a ex-companheira por ela se recusar cozinhar em Cariacica Crédito: Fabrício Christi
Um aposentado de 73 anos foi preso por agredir a ex-companheira com socos após ela se recusar a preparar a janta para ele na noite de quarta-feira (22). Consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que as agressões aconteceram na residência da mulher, uma manicure de 61 anos, no bairro Itaquari, em Cariacica. O nome suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.
Durante as agressões, a mulher gritou por socorro e vizinhos acionaram a Polícia Militar. Segundo a corporação, a vítima contou aos policiais que o idoso chegou embriagado e aproveitou que a mulher saiu na rua e entrou no apartamento pedindo que ela fizesse a comida, e começou a socar o rosto dela após a recusa. O agressor ainda teria usado um banco para agredir a mulher, e a ameaçou de morte. Vizinhos que testemunharam a agressão separaram a briga e chegaram a agredir o suspeito antes da chegada da PM.
A vítima contou à repórter Dani Carla, da TV Gazeta, que está separada do suspeito há três meses e que eles mantiveram um relacionamento por um ano e sete meses, em que as agressões físicas e verbais eram constantes. 
Por ter sido agredido pelos vizinhos, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, A Polícia Civil informou, por nota, que o aposentado de 73 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Operação da PF mira quadrilha por fraudes em auxílio emergencial no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos
Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados