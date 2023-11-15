Homem é atingido por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha

Um homem de 32 anos foi atingido por bala perdida durante um tiroteio no início da madrugada desta quarta-feira (15). O crime aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha , um pouco depois de meia-noite. A vítima levou um tiro no pé direito e no tórax, mas passa bem e já está em casa se recuperando.

Testemunhas contaram à TV Gazeta que três homens encapuzados chegaram em um bar, fortemente armados e, começaram a atirar no meio da rua – teria sido um ataque do tráfico. Os disparos acertaram um carro que estava estacionado, a parede de uma igreja, muros das casas e chegou até quebrar o vidro da janela de um prédio, além de ferir o homem que estava na frente de casa.

O homem baleado contou à Polícia Militar que estava em uma escadaria, na frente da própria residência, quando três indivíduos armados atiraram na direção em que ele estava. Ainda conforme a PM, a vítima não soube informar a autoria e motivação do crime. A vítima foi transferida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

O homem baleado trabalha em um ferro-velho durante o dia e à noite vende açaí. A esposa contou que ele havia chegado do trabalho e foi tomar uma cerveja, momento em que foi baleado. Ela comentou que quer se mudar do bairro por conta do ocorrido.

“Meu marido havia acabado de descer quando ouvimos os tiros. Perguntei a minha filha se ela estava bem. Quando fui fechar a janela, os vizinhos me gritaram dizendo que meu marido tinha sido atingido. Agora, ele está em casa, sentido muita dor, e estamos revendo se vamos continuar aqui. O medo agora está maior”, comentou a esposa da vítima, que não quis ser identificada.

A Polícia Militar informou que a equipe realizou o patrulhamento na região e nada foi constatado.

Polícia Civil ressaltou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A corporação disse ainda que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

“A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, diz a nota da PC.