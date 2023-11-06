Adolescente suspeito de roubar moto é baleado em tiroteio na ES 010 na Serra

Um adolescente foi baleado e outros dois foram presos durante um tiroteio na ES 010, na altura do bairro Nova Almeida Centro, no município da Serra, na manhã desta segunda-feira (6). A Polícia Militar (PM) informou que o trio foi abordado após roubar uma motocicleta. Os três teriam reagido atirando contra os militares, que revidaram.
Segundo a corporação, o tiro que atingiu o jovem foi de raspão, mas ele foi levado para atendimento médico no Hospital Jayme Santos Neves, onde permanece sob escolta policial.
O veículo roubado e a moto usada pelos assaltantes foram apreendidas. A Polícia Civil (PC) informou, em nota, que somente após a finalização da ocorrência novas informações serão divulgadas e será determinado o procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante.