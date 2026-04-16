Destruição

Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Proprietário contou que assistia televisão e notou o fogo em um dos quartos, onde um carregador de celular estava acoplado à tomada

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 21:29

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 abr 2026 às 21:29
Fogo começou no quarto do apartamento em Jardim Camburi Vinicius Colini

Um apartamento pegou fogo na noite desta quarta-feira (15) na Rua Darly Antônio Lima, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O imóvel pertence ao aposentado Deilson Beltrame, que estava na sala quando percebeu as chamas em um dos quartos do imóvel.

“A única coisa que estava ligada no quarto era o carregador do celular, lem cima da cama, mas sem o celular. Eu estava assistindo, inclusive, uma reportagem sobre um apartamento que pegou fogo, e, de repente, aquela fumaceira danada dentro do quarto”, narrou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

Apartamento pega fogo em Jardim Camburi, em Vitória Vinicius Colini

O aposentado, que faz tratamento de quimioterapia e estava sozinho em casa no momento do ocorrido, contou ainda que chegou a tentar apagar as chamas com o extintor, mas não conseguiu. “Eu só fechei a porta e desci para pedir socorro. (...) Liguei para os bombeiros, para a polícia, completou.

Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Municipal e às Polícias Civil e Militar.

