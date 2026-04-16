Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Um apartamento pegou fogo na noite desta quarta-feira (15) na Rua Darly Antônio Lima, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O imóvel pertence ao aposentado Deilson Beltrame, que estava na sala quando percebeu as chamas em um dos quartos do imóvel.
“A única coisa que estava ligada no quarto era o carregador do celular, lem cima da cama, mas sem o celular. Eu estava assistindo, inclusive, uma reportagem sobre um apartamento que pegou fogo, e, de repente, aquela fumaceira danada dentro do quarto”, narrou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.
O aposentado, que faz tratamento de quimioterapia e estava sozinho em casa no momento do ocorrido, contou ainda que chegou a tentar apagar as chamas com o extintor, mas não conseguiu. “Eu só fechei a porta e desci para pedir socorro. (...) Liguei para os bombeiros, para a polícia, completou.
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Municipal e às Polícias Civil e Militar.