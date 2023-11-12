Tiroteio assusta banhistas em praia da Ilha do Frade

Um tiroteio assustou quem estava na praia dos "Teletubbies" – como é popularmente conhecida –, na Ilha do Frade, em Vitória, por volta das 14h deste domingo (12). Banhistas relataram que ouviram pelo menos 15 tiros na região e que houve correria na hora do ataque. Segundo apuração da TV Gazeta, os disparos teriam sido feitos contra um homem que estava no mar. Ninguém ficou ferido.
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que houve denúncia de disparos na região e que um veículo havia saído do local com destino à Praia de Camburi, onde foi abordado, mas não foi confirmada a suspeita. Por conta disso, segundo a corporação, ninguém foi detido.