Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Aracruz

Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES

Carro da Prefeitura de Pinheiros e uma van da Secretaria da Saúde de Aracruz bateram de frente; vítimas estavam no Fiat Cronos

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 19:54

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

15 abr 2026 às 19:54
Florisvaldo Gomes (em destaque) não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Montagem | Leitor A Gazeta

A segunda vítima do acidente envolvendo um carro da Prefeitura de Pinheiros e uma van do município de Aracruz, registrado na manhã desta quarta-feira (15), no km 185 da BR 101, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, morreu durante a tarde. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Pinheiros, que também divulgou a identificação do paciente como Florisvaldo Gomes.


Os dois veículos transportavam pacientes em deslocamento para atendimento médico em diferentes cidades. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van de Aracruz seguia em direção a Linhares, enquanto o carro de Pinheiros tinha como destino Vitória. A dinâmica preliminar aponta que o Fiat Cronos teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal. 


Com o impacto da batida, o motorista do carro, identificado como José Neir Vieira de Andrade, de 50 anos, morreu na hora. Além ele outros três pacientes estavam no Cronos. Um deles foi encaminhado ao Hospital São Camilo, em Aracruz, e passa bem. Florisvaldo e outro paciente acabaram levados ao Hospital Rio Doce, em Linhares, e o idoso não resistiu aos ferimentos.


Na van, havia o motorista e três pacientes. Todos foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Camilo, onde receberam atendimento e, segundo a Prefeitura de Aracruz, passam bem. 


Nas redes sociais, a Prefeitura de Pinheiros lamentou as mortes, manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e decretou luto oficial no município.


Veja Também 

Imagem de destaque

Colisão entre veículos de prefeituras do ES mata motorista e deixa pacientes feridos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

trânsito Aracruz Pinheiros Região Norte do ES PRF BR 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados