Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES

Com o impacto da batida, o motorista do carro, identificado como José Neir Vieira de Andrade, de 50 anos, morreu na hora. Além ele outros três pacientes estavam no Cronos. Um deles foi encaminhado ao Hospital São Camilo, em Aracruz, e passa bem . Florisvaldo e outro paciente acabaram levados ao Hospital Rio Doce, em Linhares, e o idoso não resistiu aos ferimentos.



