Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES

A segunda vítima do acidente envolvendo um carro da Prefeitura de Pinheiros e uma van do município de Aracruz, registrado na manhã desta quarta-feira (15), no km 185 da BR 101, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, morreu durante a tarde. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Pinheiros, que também divulgou a identificação do paciente como Florisvaldo Gomes.
Os dois veículos transportavam pacientes em deslocamento para atendimento médico em diferentes cidades. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van de Aracruz seguia em direção a Linhares, enquanto o carro de Pinheiros tinha como destino Vitória. A dinâmica preliminar aponta que o Fiat Cronos teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal.
Com o impacto da batida, o motorista do carro, identificado como José Neir Vieira de Andrade, de 50 anos, morreu na hora. Além ele outros três pacientes estavam no Cronos. Um deles foi encaminhado ao Hospital São Camilo, em Aracruz, e passa bem. Florisvaldo e outro paciente acabaram levados ao Hospital Rio Doce, em Linhares, e o idoso não resistiu aos ferimentos.
Na van, havia o motorista e três pacientes. Todos foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Camilo, onde receberam atendimento e, segundo a Prefeitura de Aracruz, passam bem.
Nas redes sociais, a Prefeitura de Pinheiros lamentou as mortes, manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e decretou luto oficial no município.