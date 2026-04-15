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Acidente na BR 101

Colisão entre veículos de prefeituras do ES mata motorista e deixa pacientes feridos

Batida na manhã desta quarta-feira (15) envolveu um carro de Pinheiros e uma van Aracruz que transportavam pacientes para tratamento médico

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 10:33

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 abr 2026 às 10:33
Uma colisão entre um carro modelo Fiat Cronos e uma van matou um motorista e deixou sete pacientes feridos na manhã desta quarta-feira (15), no km 185 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A reportagem apurou no local que o carro pertence à Prefeitura de Pinheiros, enquanto a van é da Prefeitura de Aracruz. Ambos os veículos transportavam pacientes para tratamento médico em cidades diferentes.
A vítima foi identificada como José Neir Vieira de Andrade, de 50 anos, motorista do distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros. Ele dirigia o Fiat Cronos, ficou preso às ferragens após o impacto e morreu ainda no local do acidente.
O motorista do carro da Prefeitura de Pinheiros ficou preso às ferragens e morreu no local
O motorista do carro da Prefeitura de Pinheiros ficou preso às ferragens e morreu no local Crédito: Motagem | A Gazeta
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van de Aracruz seguia em direção a Linhares, enquanto o carro de Pinheiros tinha como destino Vitória. A dinâmica preliminar aponta que o Fiat Cronos teria invadido a contramão de direção, provocando a colisão frontal com a van.
No carro estavam, além do motorista, três pacientes. Um deles foi encaminhado ao Hospital São Camilo, em Aracruz, e está em bom estado de saúde. Os outros dois foram levados para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Na van, havia o motorista e três pacientes. Todos foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Camilo, onde receberam atendimento e, segundo a Prefeitura de Aracruz, passam bem.
Colisão entre veículos com pacientes mata motorista e deixa feridos na BR 101 no ES
Colisão entre veículos com pacientes mata motorista e deixa feridos na BR 101 no ES Crédito: Leitor | A Gazeta
Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Pinheiros lamentou a morte do motorista, decretou luto oficial e se solidarizou com familiares e amigos pela perda do servidor. Já a Prefeitura de Aracruz informou que acompanha a situação e presta assistência aos envolvidos.
De acordo com a Ecovias 101, concessionária responsável pelo trecho, por volta das 8h20 o trânsito fluía por desvio nos dois sentidos da rodovia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.
*Com colaboração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte

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