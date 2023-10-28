PM apura conduta de policiais filmados agredindo homem em Baixo Guandu

TV Gazeta mostra dois policiais militares agredindo um homem nos arredores de um estádio de futebol no bairro Sapucaia, em Um vídeo filmado por uma telespectadora damostra dois policiais militares agredindo um homem nos arredores de um estádio de futebol no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (27). Por meio de nota, a Polícia Militar informou que vai instaurar um procedimento para apurar a conduta dos envolvidos.

O vídeo mostra o momento em que três policiais se aproximam de três pessoas, que estavam reunidas em frente a um portão. Um dos PMs, então, empurra um homem, que cai, enquanto uma mulher se afasta do local. Outro permanece sentado durante todo o tempo. Ainda no chão, a vítima é chutada pelo mesmo militar e por um outro. Depois, o homem se levanta e é afastado da região com mais um empurrão dado pelo policial. Em seguida, mais dois PMs e uma viatura chegam ao local.

De acordo com a telespectadora que filmou a agressão, a ação da polícia teria acontecido após uma discussão ocorrida em um jogo de futebol. O homem, que está de camiseta azul e aparece no vídeo sentado no chão e encostado em um poste, teria levado um tiro de bala de borracha disparado pelos militares. O outro, que está ao lado, estaria prestando socorro, quando os policiais chegaram com empurrões e chutes.