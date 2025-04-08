PF mira investigados por caça e venda de animais silvestres no Norte do ES

As investigações revelaram que os suspeitos atuavam de forma sistemática, abatendo e comercializando animais silvestres como pacas, tatus e capivaras, inclusive dentro de unidades de conservação, como a Reserva Biológica do Córrego Grande, em Conceição da Barra.

Conforme a PF, os investigados poderão ser indiciados por crimes como matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, além de associação criminosa e posse ou porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito, de acordo com as circunstâncias apuradas no inquérito policial. “É importante ressaltar que quem adquire animais silvestres caçados ilegalmente, vivos ou abatidos, também comete crime contra a fauna”, finalizou a instituição.