PF identifica venda ilegal de araras e papagaios no ES e apreende aves

Aves são apreendidas em operação contra comércio ilegal de animais silvestres, nesta quinta-feira (26) Crédito: Polícia Federal

Após investigações apontarem o comércio ilegal de aves silvestres, especialmente psitacídeos (papagaios e araras), uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) apreendeu em Vitória, nesta quinta-feira (26), diversos pássaros silvestres.

A operação, segundo a PF, teve foco de combater o comércio ilegal de animais silvestres, com foco em aves ameaçadas de extinção, e foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na Capital capixaba após instauração de inquérito pela Polícia Federal.

As investigações apontaram que os envolvidos capturavam as aves na natureza e falsificavam documentos de origem, como notas fiscais e anilhas do Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre (Sisfauna) – registro que permite atividades relacionadas ao uso e manejo de aves silvestres, sem fins comerciais. Além disso, o grupo utilizava aplicativos de mensagens para negociar os animais a preços elevados. Não foram detalhados os valores.

A PF informou que, recentemente, um dos suspeitos já havia sido flagrado pela Polícia Militar Ambiental com aves silvestres, o que reforçou as provas contra os investigados, confirmando tratar-se de uma prática reiterada.

Durante as buscas, foram apreendidas aves silvestres, incluindo uma espécie ameaçada de extinção, o que levou à lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência. Os envolvidos poderão responder por crimes como associação criminosa, falsificação de documentos e crimes ambientais, conforme previsto no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). Não há informações sobre quais espécies foram apreendidas.