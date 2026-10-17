Parte de parede se desprende em escada de shopping no ES

Parte de uma parede na escada de acesso ao segundo piso do Shopping Vitória se desprendeu na noite desta sexta-feira (16). Pessoas que estavam na praça de alimentação relataram ter ouvido um barulho muito alto e se assustado no momento da queda. Segundo a administração do shopping, ninguém ficou ferido.
A equipe de operações e manutenção isolou a área e avalia o local para definir as providências necessárias. Em nota, o Shopping Vitória informou que o acesso permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança.