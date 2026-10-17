Justiça determina que CBV libere inscrição de Tifanny após veto

Uma liminar da Justiça determinou que a Confederação Brasileira de Vôlei permita a participação de Tifanny na Supercopa Feminina 2026 e Superliga Feminina 2026/27. Com isso, ela pode atuar nesta noite contra o Praia Clube, pela Supercopa.





Decisão deve ser cumprida imediatamente. O despacho também definiu R$ 5 mil de multa a cada partida que Tifanny for impedida de atuar, inclusive se for barrada contra o Praia. O Osasco havia conseguido inscrever todas as atletas para os torneios, mas a de Tifanny ficou pendente. A situação foi registrada no fim da tarde desta quinta-feira (15).





A decisão, no entanto, é provisória e vale apenas para Tifanny. "A presente decisão, de todo modo, não se pronuncia sobre a validade da Política, cujo exame fica reservado ao foro que se reputar competente", diz o despacho do juiz Antonio Luiz da Fonseca Lucchese, da 44ª Vara Cível da Comarca da Capital.





A defesa da atleta e do clube entrou com Mandado de Garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o pedido foi indeferido. Com isso, a disputa foi levada pela defesa à Justiça comum.