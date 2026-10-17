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Operação

Ferro-velho é interditado por risco de queda de muro e estrutura em Vila Velha

Fiscalização em Jardim Marilândia também encontrou água parada, lixo armazenado irregularmente e banheiro sem condições de uso, segundo a prefeitura

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2026 às 21:08
Ferro-velho é interditado por risco de queda de estrutura e falta de higiene em Vila Velha
Ferro-velho é interditado por risco de queda de estrutura e falta de higiene em Vila Velha

Um ferro-velho foi interditado na manhã desta sexta-feira (16), em Jardim Marilândia, Vila Velha, após uma fiscalização identificar condições inadequadas de higiene e riscos estruturais. Segundo a prefeitura, havia possibilidade de queda de uma estrutura metálica e do muro do imóvel, além de água parada e lixo armazenado irregularmente.


As equipes também constataram que o banheiro dos funcionários não apresentava condições adequadas de uso. Conforme o município, as irregularidades colocavam em risco trabalhadores e moradores do entorno.


A interdição ocorreu durante uma operação de fiscalização em ferros-velhos de diferentes bairros do município, com participação de equipes da prefeitura, da Guarda Municipal, e da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Ferro-velho é interditado por risco de queda de estrutura e falta de higiene em Vila Velha
Ferro-velho é interditado por risco de queda de estrutura e falta de higiene em Vila Velha Divulgação

A operação também busca verificar a procedência dos materiais comercializados nesses estabelecimentos. A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, afirmou que as ações continuarão em outras regiões.


“Sabemos que muitos objetos provenientes de furtos e roubos podem parar em estabelecimentos como esse. A fiscalização realizada hoje faz parte de um trabalho que terá continuidade em toda a cidade, com o objetivo de coibir irregularidades e contribuir para a segurança da população”, afirmou.

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