Ferro-velho é interditado por risco de queda de muro e estrutura em Vila Velha

Um ferro-velho foi interditado na manhã desta sexta-feira (16), em Jardim Marilândia, Vila Velha, após uma fiscalização identificar condições inadequadas de higiene e riscos estruturais. Segundo a prefeitura, havia possibilidade de queda de uma estrutura metálica e do muro do imóvel, além de água parada e lixo armazenado irregularmente.





As equipes também constataram que o banheiro dos funcionários não apresentava condições adequadas de uso. Conforme o município, as irregularidades colocavam em risco trabalhadores e moradores do entorno.





A interdição ocorreu durante uma operação de fiscalização em ferros-velhos de diferentes bairros do município, com participação de equipes da prefeitura, da Guarda Municipal, e da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar.