Equipe de Lando Norris anuncia piloto brasileiro para estreia na Fórmula 3

Um dia depois de Rafael Câmara ser anunciado como piloto da Haas na Fórmula 1 em 2027, outro brasileiro dará início a sua caminhada rumo à principal categoria do automobilismo. Nesta sexta-feira (16), a LN4 Fusion, equipe que tem Lando Norris como fundador, anunciou a chegada de Gabriel Gomez para a temporada da Fórmula 3 em 2027.
O brasileiro chegará para a estreia da LN4 Fusion na F3. Lando Norris anunciou a criação da equipe no início de setembro, e ela assumirá o lugar da AIX Racing no grid. Aos 20 anos, Gabriel Gomez dará início à sua jornada em busca da Fórmula 1. A F3 e a F2 são as principais categorias de acesso para a F1 e correm nos mesmo finais de semana que a categoria máxima.
Estou muito feliz com esta oportunidade de integrar a equipe LN4 Fusion e competir na FIA F3 no próximo ano! Sou grato à equipe, aos meus patrocinadores e a todos que ajudaram a tornar esta oportunidade possível.
Gabriel Gomez Piloto de Fórmula 3
Nascido em Florianópolis, Gomez começou a competir no kart aos cinco anos de idade. Ao longo de sua trajetória no Brasil, o piloto acumulou conquistas e troféus. Em 2020, Gabriel Gomez partiu para a Europa e disputou o Campeonato Europeu de Kart. O salto para os carros de Fórmula veio em 2024, quando disputou a F4 Espanhola. No ano seguinte, o brasileiro foi vice-campeão da F4 Italiana e campeão da Fórmula Winter Series.
Neste ano, Gomez competiu na Fórmula Regional Europeia (FRECA), categoria intermediária entre a F4 e as categorias acima. O ano do brasileiro terminou no 14º lugar, chegando perto do pódio em algumas oportunidades. Gabriel Gomez terá a companhia de outro brasileiro no grid da F3 para o ano que vem. Pedro Clerot, que terminou em 6º lugar em seu ano de estreia na categoria, correrá novamente pela Rodin em 2027.
Atual campeão da Fórmula 1, Lando Norris criou o time com foco nas categorias de base. Além de competir na Fórmula 3, a equipe de Norris também entrou no processo de seleção para uma vaga na Fórmula 2 também no ano que vem. A escuderia ainda conta com operações na Fórmula 4 Italiana e na FRECA.
Ao anunciar a criação da equipe, o campeão mundial destacou que quer ajudar jovens pilotos. Norris também citou o desejo de que seu time se torne o principal nas categorias de base. Além de Gabriel Gómez, a LN4 Fusion já anunciou o norte-americano James Egozi para a temporada da F3. A equipe ainda precisa contratar mais um piloto, já que são três carros competindo por escuderia.