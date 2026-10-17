Equipe de Lando Norris anuncia piloto brasileiro para estreia na Fórmula 3

Um dia depois de Rafael Câmara ser anunciado como piloto da Haas na Fórmula 1 em 2027, outro brasileiro dará início a sua caminhada rumo à principal categoria do automobilismo. Nesta sexta-feira (16), a LN4 Fusion, equipe que tem Lando Norris como fundador, anunciou a chegada de Gabriel Gomez para a temporada da Fórmula 3 em 2027.





O brasileiro chegará para a estreia da LN4 Fusion na F3. Lando Norris anunciou a criação da equipe no início de setembro, e ela assumirá o lugar da AIX Racing no grid. Aos 20 anos, Gabriel Gomez dará início à sua jornada em busca da Fórmula 1. A F3 e a F2 são as principais categorias de acesso para a F1 e correm nos mesmo finais de semana que a categoria máxima.