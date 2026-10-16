Rodada de 4 dias do Brasileiro tem confronto direto contra a queda e líderes como visitantes em meio à Libertadores

A 31ª rodada do Brasileiro começa nesta sexta-feira (16) e só termina na segunda (19) com confrontos que podem alterar as posições de 18 dos 20 times e ainda com dois confrontos diretos na briga contra o rebaixamento: Mirassol x Internacional e Corinthians x Vitória. E, no meio destas duas partidas, Flamengo e Palmeiras, os dois primeiros colocados, jogam como visitantes diante de Bahia e Athletico, respectivamente, em meio à disputa da semifinal da Libertadores.
O Mirassol recebe o Internacional, às 20h, com Grêmio e Corinthians como seus principais espectadores. O clube paulista está em 15º com 33 pontos, um a mais que o colorado gaúcho, o 17º. Entre ambos está justamente o time de Parque São Jorge. Já o tricolor gaúcho deve torcer por um empate. Com 31 pontos, poderia ultrapassar ambos no domingo.
Quatro partidas podem definir quem ganha um respiro contra a queda e até um novo líder. Às 18h, Tite busca a sua primeira vitória como técnico do Botafogo, que ainda tenta se distanciar do rebaixamento (é o 13º com 36 pontos). Acumulando duas derrotas e um empate sob o comando do ex-treinador da seleção brasileira, o alvinegro carioca recebe a lanterna Chapecoense.
Às 18h30 Atlético-MG e Coritiba é, em tese, o jogo que tem quase nada em disputa. É certo que os mineiros ainda brigam por uma vaga na Libertadores e os paranaenses tentam continuar longe da queda, mas ambos ainda estão em uma zona de conforto. Sem perder nas últimas cinco rodadas do Brasil, o alvinegro mineiro vem de uma vitória, na quarta (14), sobre o Torque por 3 a 0 e tem um pé na decisão da Sul-Americana, que dá vaga direta para a Libertadores. E é bem provável que poupe os titulares novamente para o duelo da próxima quarta-feira (21) contra os uruguaios.
Às 19h30, invicto há seis partidas no Brasileiro, o Palmeiras tenta voltar à liderança. Um ponto atrás do Flamengo, precisa ganhar do Athletico, em Curitiba. Com a vantagem conquistada no Maracanã, diante do Fluminense, pela Libertadores, a dúvida é se vai poupar seus principais jogadores. Por sua vez, o rubro-negro paranaense, invicto há quatro jogos, tenta se consolidar na terceira colocação.
Às 21h, fechando o sábado, no Morumbis, o São Paulo tenta dar um bico na palavra rebaixamento diante do Vasco, que também está bem perto de ir à final da Sul-Americana.
O clube carioca, que derrotou o Boca Juniors em Buenos Aires, é outro que pode entrar com reservas apesar de ainda flertar com o grupo do descenso (soma 35 pontos). Apesar do tropeço para o Remo na última rodada, não perde no Brasileiro há quatro partidas.
Às 16h Fluminense e Santos jogam no Maracanã, mas em um confronto que, neste momento, é um dos que menos tem interesse na rodada. O tricolor carioca vem de uma derrota, em casa, pela semifinal da Libertadores e vai precisar derrotar o Palmeiras, em São Paulo, na próxima quarta (21), para ir à decisão do torneio continental. Assim, é bem provável que o técnico Marcão coloque reservas. Já o Santos, com 42 pontos, está em uma posição que se ganhar não passa ninguém e só tem o risco de cair uma colocação (isso se o Red Bull Bragantino vencer).
No mesmo horário, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Cruzeiro, busca a sua primeira vitória sob o comando de Renato Gaúcho e tenta deixar a zona de rebaixamento. Com 31 pontos tem que ganhar para deixar o Z4. O clube mineiro, por sua vez, só tem o Brasileiro para obter uma vaga na Libertadores de 2027. Hoje ocupa a sexta posição com 48 pontos, dois a menos que o Fluminense, o quarto colocado.
Às 18h30, o Bahia recebe o Flamengo, em Salvador. Com 49 pontos, o time de Rogério Ceni tem que ganhar para permanecer na briga acirrada com Athletico, Fluminense e Cruzeiro. Invicto há sete rodadas no Nacional, o rubro-negro carioca, por sua vez, entrará em campo sabendo da real situação, já que o Palmeiras terá jogado no sábado, mas também de olho na final da Libertadores após um empate por 0 a 0 com o Estudiantes -quando não deu um chute certo no gol argentino.
Já às 19h30, é mais um duelo com pouco atrativo de efeito imediato na tabela. O Remo é o penúltimo colocado com 25 pontos, sete atrás do Corinthians (o 16º). Em 9º lugar, o Red Bull Bragantino permanece distante tanto da Libertadores quanto do rebaixamento.
Às 20h, a rodada termina com provavelmente o jogo mais importante na luta contra a queda depois de Mirassol x Inter. E frente a frente estarão dois jejuns. Em casa, o Corinthians, que só perde há oito rodadas, terá a estreia do técnico holandês Clarence Seedorf. Seu adversário será o Vitória, o visitante dos sonhos do campeonato. É o 12º, com 36 pontos, e, em 15 jogos fora do Barradão, só obteve cinco empates.