"Pais serão responsabilizados", diz delegado sobre bebê abandonado em Sooretama

A Polícia Civil está investigando o abandono de um recém-nascido em um matagal do bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, os pais da criança serão responsabilizados. O bebê foi encontrado, ainda com cordão umbilical, na manhã deste domingo (21) por um morador que não soube informar quem seriam os pais.
Em relato para a Polícia Militar, no dia, o morador disse que estava na propriedade quando ouviu um barulho estranho vindo do mato ao redor do local e ao se aproximar localizou o recém-nascido. O delegado afirma que o abandono é um crime grave, já que a criança poderia ter morrido.
“O trabalho da Polícia Civil agora é encontrar os pais da criança, porque serão responsabilizados por esse abandono de incapaz. É um crime que vamos fazer de tudo para resolver e encontrar os pais da criança. Um crime grave, a criança poderia ter morrido, mas graças a Deus foi encontrada com vida e está bem”, disse Lucindo.
O bebê foi levado inicialmente para o Pronto Atendimento de Sooretama e depois foi transferido para o Hospital Rio Doce, em Linhares. De acordo com a avaliação da equipe médica da unidade, ele tinha entre 8 e 10 horas de vida. O estado de saúde é considerado estável.