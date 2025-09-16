Padrasto é preso suspeito de estuprar enteadas em Itapemirim

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (15), em São Torquato, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento a pé na região, indivíduos atiraram contra os agentes, que revidaram. O menor de idade chegou a ser socorrido a um hospital do município, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a corporação, no local foram apreendidos uma pistola, sete munições do mesmo calibre e um carregador.

O comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, disse que, com o adolescente, foi apreendido uma pistola .40. O menor de idade já havia sido apreendido outras vezes por tráfico de drogas, segundo Caus. "Só esse ano ele foi apreendido em janeiro, maio e agosto por tráfico de drogas, e não ficou preso", disse. Ele ainda destacou que o menor morreu enquanto os criminosos atiravam contra os policiais para a fuga do gerente do tráfico do local, conhecido como Batutinha.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência de morte por intervenção legal de agente do Estado foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. Já a arma apreendida, as munições e o carregador foram encaminhados para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES).