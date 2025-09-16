A Gazeta - Agora

Padrasto é preso suspeito de estuprar enteadas em Itapemirim

Publicado em 16/09/2025 às 16h43
O padrastro foi preso em Rio Novo do Sul em cumprimento a um mandado de prisão contra ele Crédito: Polícia Civil

Um homem de 49 anos, suspeito de abusar das enteadas, foi preso pela Polícia Civil em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). De acordo com a delegada titular do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Itapemirim, Daniella de Fátima Albuquerque Lopes, os crimes aconteceram em 2016.

As vítimas tinham 11 e 13 anos de idade quando os abusos aconteceram e perduraram por anos. O homem, que não será identificado para preservar as jovens, foi preso por meio de um mandado de prisão. O suspeito, segundo a Polícia Civil, foi indiciado no ano de 2021 e condenado a uma pena de 28 anos de prisão. Ele era procurado desde agosto de 2025.

Segundo a delegada à frente do caso, o suspeito vinha mudando de endereço para dificultar o trabalho da polícia e não ser preso. Ele foi levado à delegacia de Itapemirim e encaminhado ao presídio. 

Motoboys vão ocupar a Segunda Ponte em protesto por morte de motociclista

Publicado em 16/09/2025 às 16h58

Motoboys vão realizar na tarde desta terça-feira (16) um protesto pedindo justiça pela morte do motociclista Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, em um acidente na Segunda Ponte na noite da última sexta-feira (12). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a manifestação acontecerá a partir das 17h40 e, apesar de não estar prevista interdição total da via, o trânsito será afetado.

Procurada pela reportagem, a organização do protesto esclareceu que a concentração deve começar por volta das 17h, próximo ao estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva, em Jardim América, Cariacica. De lá, o grupo vai sair em comboio em direção ao Palácio Anchieta, em Vitória, onde está prevista uma breve parada. Em seguida, os manifestantes devem retornar ao local do acidente, sobre a ponte, onde será feita uma oração.

Segundo informações da Polícia Militar, Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, foi atingido por um carro que seguia pela contramão. Com o impacto, ele foi arremessado da ponte e caiu de uma altura de cerca de 20 metros. Os dois veículos pegaram fogo e o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

Ambulância tomba em acidente com carro em Cariacica

Publicado em 16/09/2025 às 16h03
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (16); o trânsito está complicado no sentido Segunda Ponte

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros que transportava um motociclista ferido acabou tombando em acidente na Avenida Mário Gurgel, em frente ao Terminal de Jardim América, Cariacica, na tarde desta terça-feira (16). O fluxo de veículos no sentido Segunda Ponte é desviado para uma rua ao lado do terminal e o trânsito segue complicado. Um semáforo do trecho foi atingido e ficou pendurado por fios.

Segundo a corporação, um carro atingiu a ambulância, fazendo-a tombar. Um militar que estava no veículo de resgate teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. O motociclista ferido que era transportado foi realocado em outra ambulância e encaminhado a um hospital. Já a motorista do carro não se feriu. 

Cadeirante é baleado e roubado após ter casa invadida em Itapemirim

Publicado em 16/09/2025 às 11h11
Cadeirante foi baleado e roubado após ter casa invadida em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um cadeirante foi baleado e roubado após ter a casa invadida por dois indivíduos no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o homem contou que os suspeitos chegaram em uma motocicleta, deram chutes no portão e invadiram a residência. Em seguida, atiraram contra ele e roubaram seu celular.

O pai da vítima relatou aos militares que estava perto de casa e ouviu os disparos. Ele correu para o local e encontrou o filho ferido no chão, pedindo ajuda aos vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O homem foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e que nenhum suspeito foi preso até o momento.

Três são presos em operação contra tráfico e homicídios em São Mateus

Publicado em 16/09/2025 às 10h59
Polícia prendeu três pessoas e apreendeu uma arma em São Mateus Crédito: Divulgação | PCES

Três pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada nos bairros Ribeirão, Aroeira, Vila Verde e Nova São Mateus e contou com a participação de 35 policiais.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão relacionados a homicídios ocorridos em dezembro de 2024, em Guriri, e em junho deste ano, no bairro Vitória. Um terceiro suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, após ser encontrado com uma pistola calibre .380 e 51 munições.

ES tem alerta de tempestade com risco de queda de granizo; veja cidades

Publicado em 16/09/2025 às 10h18

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo – de perigo potencial – de tempestade para 23 cidades do Espírito Santo, válido das 12h desta terça-feira (16) até as 10h de quarta-feira (17). A previsão aponta chuva de até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e risco de queda de granizo. Confira a lista dos municípios:

  1. Alegre
  2. Anchieta
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibitirama
  12. Iconha
  13. Itapemirim
  14. Jerônimo Monteiro
  15. Marataízes
  16. Mimoso do Sul
  17. Muniz Freire
  18. Muqui
  19. Piúma
  20. Presidente Kennedy
  21. Rio Novo do Sul
  22. São José do Calçado
  23. Vargem Alta
Pedreiro é encontrado morto a tiros em Cariacica

Publicado em 16/09/2025 às 09h30
Um homem identificado como Diego Milagre, de 39 anos, foi encontrado morto com vários tiros na manhã desta terça-feira (16), na Estrada do Dique, em Jardim Botânico, Cariacica

Um pedreiro identificado como Diego Milagre, de 39 anos, foi encontrado morto com vários tiros na manhã desta terça-feira (16), na Estrada do Dique, em Jardim Botânico, Cariacica. Moradores da região ouviram os disparos na noite de segunda-feira (15), segundo apuração da reportagem da TV Gazeta.

O corpo foi localizado na entrada de uma empresa de reciclagem por pessoas que chegavam ao local para trabalhar. Um vídeo de uma câmera de segurança que a reportagem teve acesso (veja acima) mostra um carro chegando ao local. De dentro dele sai a vítima e outras pessoas. Em seguida, Diego é executado a tiros. 

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. 

Imagens mostram momento que pedreiro é morto a tiros em Cariacica Crédito: Imagens de Segurança

* Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta. 

Traficante de Vitória ligado a chefes do PCV é preso com mais de R$ 22 mil

Publicado em 16/09/2025 às 09h27
Na casa do foragido foram localizados R$ 22.577 mil; Aleff não disse a procedência do dinheiro, apenas que pertencia a ele
Na casa do foragido foram localizados R$ 22.577 mil; Aleff não disse a procedência do dinheiro, apenas que pertencia a ele Crédito: Divulgação BME

Um indivíduo apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Inhanguetá, em Vitória, ligado a chefes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi preso na última segunda-feira (15). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Aleff Vitoria Dias, de 31 anos, estava em casa com a esposa quando foi surpreendido pelos agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME). Na residência foram encontrados R$ 22.577 mil. Um celular também foi apreendido. 

Contra Aleff havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde junho por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, no mesmo mandado constam nomes como Fernando Moraes Pereira Pimenta (Marujo), Carlos Alberto Furtado (Beto) e João de Andrade (Joãozinho da 12), da alta cúpula da facção PCV. Apesar de não resistir à detenção, quando os policiais foram subindo as escadas da casa, o suspeito arremessou um celular no terreno vizinho. Sobre o dinheiro, o acusado não quis dizer a procedência, apenas afirmou que era dele.

Condenado a quase 50 anos de prisão por estupros no ES é preso em MG

Publicado em 16/09/2025 às 07h53

Um homem de 56 anos procurado pela Justiça do Espírito Santo foi preso no município de Itueta, em Minas Gerais, na última segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar mineira, o acusado foi condenado a 49 anos de prisão por quatro estupros de vulnerável e quatro estupros qualificados, conforme mandado expedido em Viana

A informação do paradeiro do foragido foi apurada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Federal de Governador Valadares (MG). Policiais militares foram até o endereço do criminoso e, com ele, encontraram uma arma de fogo. O acusado foi levado para a delegacia e encaminhado ao sistema prisional. O nome do indivíduo não foi divulgado porque o caso está em segredo de justiça.

Bolão da Serra leva prêmio de quase R$ 6 milhões na Lotofácil

Publicado em 16/09/2025 às 07h10
Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.

Um bolão com 10 cotas, feito na Serra, na Lotérica Avenida, no Bairro das Laranjeiras, acertou as 15 dezenas sorteadas na segunda-feira (15) no concurso da Lotofácil. O grupo levou um prêmio de R$ 5.835.868,44.

Os números sorteados foram 02-04-05-07-10-12-13-15-16-17-18-19-21-22-23.

O próximo concurso será nesta terça-feira (16), com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão. A sorte está rondando o Espírito Santo. Na última Lotofácil da Independência, duas apostas feitas no Estado levaram R$ 4.293.824,84.

Motociclista é arremessado após acidente com carro em Nova Venécia

Publicado em 15/09/2025 às 19h05
Vídeo mostra momento da batida no bairro Municipal

Um motociclista ficou ferido após um acidente entre a moto que pilotava e um carro na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Municipal, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento (veja acima) mostra o momento em que o motociclista colide com a lateral de um carro branco, arremessando ele e a moto. Em seguida, uma caminhonete que vinha na contramão passa por cima da motocicleta que foi jogada pela Avenida Guanabara.

Segundo a Polícia Militar, ele foi  socorrido pelo Samu/192 e não houve o detalhamento da ocorrência pela corporação. 

Polícia encontra drogas em casinha de cachorro durante operação em Castelo

Publicado em 15/09/2025 às 19h00
Jovem foi preso em flagrante por ameaça e tráfico de drogas

A polícia encontrou drogas escondidas dentro de uma casinha de cachorro durante uma operação no bairro Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). O objetivo era cumprir um mandado de busca e apreensão, e, no fim, um jovem de 20 anos acabou preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a residência do alvo da operação e o pai dele estava lá. Na escada de acesso ao terraço, foram encontradas uma sacola com buchas de maconha e uma balança de precisão. Já dentro da casinha do cachorro havia uma sacola com 91 pinos de cocaína e mais porções de maconha. Um recipiente contendo lança-perfume também foi encontrado.

Questionado sobre o material, o morador informou que pertencia ao filho dele, que estaria no trabalho, em uma marcenaria próxima ao imóvel. O homem de 20 anos foi localizado e ainda tentou intimidar os policiais. Ele acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas e ameaça.

Projeto social é alvo de furto em Linhares e soma prejuízo de R$ 100 mil

Publicado em 15/09/2025 às 17h54
Eletrônicos foram roubados de projeto social em Linhares
Eletrônicos foram furtados de sala de projeto social em Linhares Crédito: Divulgação/Instituto Abequar

Um projeto social foi alvo de furto durante o fim de semana no bairro Shell, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (15) para analisar o local do crime, onde duas janelas foram arrombadas e diversos eletrônicos foram levados, sendo seis câmeras fotográficas, dois celulares, um notebook, fones de ouvido, microfones e um tripé — um prejuízo de R$ 100 mil, segundo a instituição.

Por meio de nota, a direção do Instituto Abequar, gestor da Obra Social Avó Maria, lamentou o ocorrido e reforçou que o furto representa não apenas uma perda financeira, mas também prejudica o trabalho de inclusão social, cultural e educacional desempenhado junto à comunidade no local, onde acontecem oficinas de audiovisual, beneficiando mais de 150 crianças e adolescentes. 

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. Informações podem ser compartilhadas de forma anônima através do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Carro tenta desviar de engavetamento e tomba em Cachoeiro; vídeo

Publicado em 15/09/2025 às 16h12
Batida ocorreu na segunda-feira (15) no bairro Coramara

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que três carros engavetaram e um quarto tombou no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). 

No vídeo, é possível ver diversos veículos passando quando um carro bate na traseira de outro, que atinge o automóvel da frente, ocasionando um engavetamento entre três veículos.

Um quarto carro tenta desviar, mas atinge o último da fila e tomba, caindo na contramão da via. Nas imagens dá para notar que um motociclista seguia pela pista no momento em que o automóvel tombou. Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que esteve no local, a moto não chegou a ser atingida. A Polícia Militar informou que ninguém ficou ferido.

E esse não foi o único acidente no local: no vídeo é possível ver uma viatura do Batalhão de Trânsito na rua, bem na hora que o engavetamento acontece. Isso porque a equipe estava lá após um carro colidir com uma motocicleta, durante a tarde. Na ocasião, o motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Quando os policiais se preparavam para deixar o local, houve a colisão envolvendo os quatro veículos. 

Adolescente morre em confronto com a PM em Vila Velha

Atualizado em 15/09/2025 às 17h11

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (15), em São Torquato, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento a pé na região, indivíduos atiraram contra os agentes, que revidaram. O menor de idade chegou a ser socorrido a um hospital do município, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a corporação, no local foram apreendidos uma pistola, sete munições do mesmo calibre e um carregador.

O comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, disse que, com o adolescente, foi apreendido uma pistola .40. O menor de idade já havia sido apreendido outras vezes por tráfico de drogas, segundo Caus. "Só esse ano ele foi apreendido em janeiro, maio e agosto por tráfico de drogas, e não ficou preso", disse. Ele ainda destacou que o menor morreu enquanto os criminosos atiravam contra os policiais para a fuga do gerente do tráfico do local, conhecido como Batutinha.

Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência de morte por intervenção legal de agente do Estado foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. Já a arma apreendida, as munições e o carregador foram encaminhados para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES).

A nota finaliza dizendo que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.

Quilombolas ocupam Assembleia em protesto contra desocupação em Itaúnas

Publicado em 15/09/2025 às 13h15
Manifestantes protestam contra reintegração de posse de uma área onde vive comunidade quilombola
Manifestantes protestam contra reintegração de posse de uma área onde vive comunidade quilombola Crédito: Ricardo Medeiros

Manifestantes quilombolas ocupam a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória, desde a manhã desta segunda-feira (15) em protesto contra a reintegração de posse de uma área de 30 hectares em Conceição da Barra, no Norte do Estado. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) emitiu uma nota pública se posicionando contra a desocupação do espaço onde, segundo a ONG, vivem mais de 130 famílias do Quilombo Itaúnas. 

O ato na Assembleia Legislativa ocorre no mesmo dia em que a ES 010, via de acesso à Vila de Itaúnas, foi interditada por quilombolas em manifestação contra a desocupação. Segundo os moradores, a ação, que está programada para esta terça-feira (16), é movida pela empresa Suzano, que pretende transferir as famílias para outro local. A Suzano foi procurada por A Gazeta e enviou nota comunicando que a reintegração de posse ocorre "conforme decisões judiciais que reconhecem os direitos da empresa".

Protesto de quilombolas interdita estrada em Itaúnas, no Norte do ES
Protesto de quilombolas interdita estrada em Itaúnas, no Norte do ES Crédito: Divulgação
Homem é morto a tiros ao sair de carro em Itapemirim, no Sul do ES

Publicado em 15/09/2025 às 12h36

Um homem foi morto a tiros ao sair do carro no bairro Namytala Ayub 2, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde de domingo (14). A Polícia Militar disse que a vítima, identificada como Evandro Brandão dos Santos, estava com um amigo – que relatou aos policiais que quatro homens surpreenderam os dois e atiraram somente contra a vítima.

 O corpo de Evandro foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que o crime será investigado pela Delegacia Regional de Itapemirim e que nenhum suspeito foi preso. 

Homem é executado a tiros em Vale Encantado, Vila Velha

Publicado em 15/09/2025 às 12h30

O corpo de um homem com marcas de tiros foi encontrado em Vale Encantado, Vila Velha, por volta das 20h30 de domingo (14). Segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada e acabou atingida por nove disparos na cabeça, dois no peito e três nos braços. O assassinato será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade. 

Laboratório clandestino de anabolizantes é descoberto em Vila Velha

Publicado em 15/09/2025 às 12h03

Um laboratório clandestino de produção de anabolizantes foi descoberto em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, uma equipe foi ao local para cumprir mandados de busca e apreensão e recolheu celulares, notebook e materiais usados no preparo dos produtos. Um homem de 33 anos acabou preso em flagrante.

A PC informou que mais detalhes da ocorrência somente serão divulgados na tarde desta segunda-feira (15) durante coletiva de imprensa. 

Marido é preso após arrancar cabelo e cuspir na esposa em Vila Velha

Publicado em 15/09/2025 às 11h39

Um homem de 66 anos foi preso após agredir e cuspir na esposa, uma manicure de 51 anos, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O caso aconteceu no domingo (14). O caso aconteceu no domingo (14). Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que o marido arrancou parte de seu cabelo, deu um tapa e cuspiu em seu rosto. O suspeito não está sendo identificado para preservar a identidade da vítima.

A PM informou que, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima com hematomas no rosto e na nuca. A manicure relatou o que havia acontecido e disse que, dois dias antes, havia sido agredida com uma paulada no joelho esquerdo. Aos policiais, a mulher destacou que vinha sendo ameaçada e agredida pelo marido constantemente. A corporação acrescentou que o suspeito – que estava embriagado e com comportamento agressivo – foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria qualificada, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.