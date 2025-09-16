Padrasto é preso suspeito de estuprar enteadas em Itapemirim
Um homem de 49 anos, suspeito de abusar das enteadas, foi preso pela Polícia Civil em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). De acordo com a delegada titular do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Itapemirim, Daniella de Fátima Albuquerque Lopes, os crimes aconteceram em 2016.
As vítimas tinham 11 e 13 anos de idade quando os abusos aconteceram e perduraram por anos. O homem, que não será identificado para preservar as jovens, foi preso por meio de um mandado de prisão. O suspeito, segundo a Polícia Civil, foi indiciado no ano de 2021 e condenado a uma pena de 28 anos de prisão. Ele era procurado desde agosto de 2025.
Segundo a delegada à frente do caso, o suspeito vinha mudando de endereço para dificultar o trabalho da polícia e não ser preso. Ele foi levado à delegacia de Itapemirim e encaminhado ao presídio.