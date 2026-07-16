Operação prende 5 e apreende câmeras usadas para monitorar polícia em Guaçuí

Cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante a Operação Cidade Limpa II, realizada na manhã desta quinta-feira (16), em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A ação também resultou na apreensão de drogas, dinheiro e câmeras de videomonitoramento que, segundo a Polícia Civil, eram utilizadas para monitorar a movimentação das forças de segurança.





A operação foi coordenada pela Delegacia de Guaçuí, com apoio de delegacias de municípios vizinhos e da Polícia Militar. Ao todo, cerca de 60 policiais cumpriram mandados judiciais nos bairros Vila dos Professores, Vale do Sol, São José e Antônio Francisco Moreira.





De acordo com a delegada de Guaçuí, Yasmin Fassarella, as investigações tiveram início em maio deste ano e identificaram uma estrutura organizada de tráfico de drogas. Segundo ela, os investigados instalaram câmeras em vias públicas para acompanhar a chegada das equipes policiais e tentar evitar abordagens.





Durante a operação, dois dos cinco presos foram flagrados com entorpecentes em suas residências. Os policiais apreenderam três câmeras de videomonitoramento, cerca de R$ 4 mil em dinheiro, 1,7 quilo de maconha, porções de haxixe e materiais utilizados na preparação, mistura e embalagem de drogas.





Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Guaçuí e, posteriormente, serão levados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.