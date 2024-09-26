Ônibus pega fogo e é consumido por chamas no Centro de Vitória

Um ônibus que prestava serviço de transporte de funcionários de uma empresa privada pegou fogo no Centro de Vitória , no início da noite desta quinta-feira (26). Vídeos mostram que o veículo foi totalmente consumido pelas chamas, na Rua Henrique Novaes, próximo à Avenida Jerônimo Monteiro.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e atuou no combate às chamas, que foram extintas. Durante o combate ao incêndio, a Guarda Civil de Vitória bloqueou o acesso de veículos para atuação dos bombeiros. O fluxo foi desviado para a Avenida Princesa Isabel.

Pelo menos trinta pessoas estavam no ônibus. O motorista explicou, em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que saiu da Serra e seguia sentido Vila Velha quando, ao passar pela Rua Henrique Novaes, na Capital, o ônibus parou de funcionar.

Ele desceu do veículo e viu que começou a sair fumaça, então pediu aos passageiros para descerem. Minutos depois, o ônibus começou a pegar fogo. Ninguém ficou ferido.